“Nessun tentato suicidio”. Viviana Parisi, la famiglia mette a tacere le voci e insiste: non ha ucciso lei Gioele

La famiglia Mondello non crede assolutamente all’ipotesi dell’omicidio-suicidio nella vicenda riguardante la morte di Viviana Parisi e il piccolo Gioele, il cui decesso dovrà essere confermato ufficialmente dopo l’analisi dei resti umani trovati nei boschi di Caronia. Il papà del bimbo, Daniele, ha inoltre protestato pubblicando un video su Facebook nel quale riprende un cameraman riprendere il cammino di un militare per la realizzazione di un video di copertura per un servizio.

Gli avvocati della famiglia intanto smentiscono con forza il tentativo di suicidio della donna, che sarebbe avvenuto lo scorso giugno. I legali Pietro Venuti e Mondello ribadiscono che "non c'è stato alcun tentativo di suicidio il 28 giugno scorso, ma soltanto il dubbio della signora di avere assunto un quantitativo leggermente maggiore del farmaco prescrittole". Hanno anche voluto rendere pubblico il contenuto del verbale rilasciato quel giorno dai sanitari del pronto soccorso.















Quel giorno la dj di 43 anni era stata ricevuta in ospedale e accolta con codice giallo. Era descritta come "paziente in atto eupnoica (frequenza respiratoria normale), in atto vigile, orientata, collaborante, cute e mucose rosee. Circa due ore dopo l'accesso Viviana era a casa. Il giorno seguente a mare con la propria famiglia. Cosa era accaduto? Nel dubbio, Viviana non ne era certa, che avesse assunto un quantitativo leggermente maggiore del farmaco prescrittole ha parlato di questa circostanza ai familiari".















Gli avvocati hanno aggiunto che "i familiari, come sempre solerti, attenti, amorevoli e premurosi, nel dubbio preferivano accedere a un pubblico nosocomio per i dovuti accertamenti. Quindi nessun tentativo di suicidio". Intanto, il sindaco di Messina Cateno De Luca ha scritto su Facebook: "Oggi in religioso silenzio per Viviana e Gioele. Il nostro cuore si riempie di dolore e di angoscia. Troppi gli interrogativi senza risposta, ma non è certo questo il momento delle polemiche".









La famiglia Mondello propone una versione alternativa all’ipotesi suicidio: “E’ salita sul traliccio perché il bimbo si era perso nel bosco ed è caduta”. In giornata sarà effettuata l’autopsia sui resti ritrovati nei boschi di Caronia (Messina), ritenuti compatibili col piccolo Gioele. L’esame sarà svolto da Elvira Spagnolo, lo stesso medico legale che ha eseguito l’esame su Viviana Parisi.

