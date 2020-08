Viviana Parisi, ora c’è il ‘giallo’ dei certificati medici. Cosa era stato diagnosticato alla mamma di Gioele

E se si trattasse di suicidio-omicidio? Gli inquirenti probabilmente ci stanno pensando e nel caso non solo loro. Un’ipotesi che prende sempre più piede tra gli investigatori è che la donna avrebbe cercato un burrone, un dirupo per buttarsi. Dopo aver percorso diverse centinaia di metri, si sarebbe poi arrampicata su un traliccio dell’energia elettrica per gettarsi di sotto. Un’ipotesi compatibile con le condizioni e il ritrovamento del corpo, distante un paio di metri dalla struttura.

Gli altri scenari sarebbero stati ormai scartati perché privi di qualsiasi riscontro. Ma la vera domanda alla quale la Procura sta cercando di dare una risposta è: perché la donna, nonostante le premesse sanitarie sul suo stato di salute, avesse così "tanta libertà" nel gestire la sua vita e quella del figlio? Perché da quello che risulta agli atti, Viviana Parisi avrebbe tentato il suicidio a fine giugno. La donna soffriva di paranoia e crisi mistiche, come risulta da due certificati prodotti dall'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto: uno il 17 marzo e l'altro proprio a fine giugno.















La famiglia Mondello propone una versione alternativa all'ipotesi suicidio: "E' salita sul traliccio perché il bimbo si era perso nel bosco ed è caduta". In giornata sarà effettuata l'autopsia sui resti ritrovati nei boschi di Caronia (Messina), ritenuti compatibili col piccolo Gioele. L'esame sarà svolto da Elvira Spagnolo, lo stesso medico legale che ha eseguito l'esame su Viviana Parisi.















Gli uomini della procura nei prossimi giorni sentiranno anche i servizi sociali e indagheranno più a fondo sulle condizioni familiari. La versione della famiglia – "Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele". Ne è convinto Claudio Mondello, legale e cugino di Daniele Mondello, marito di Viviana e padre di Gioele.











Il punto di vista dell’avvocato esclude l’omicidio-suicidio e si concentra su cosa sarebbe accaduto dopo l’incidente stradale: “Il bambino sfugge alla vigilanza della madre e si allontana. Forse anche solo di pochi passi. Probabilmente qualcosa, in quello scenario di campagna, attira la sua attenzione oppure lo spaventa. La madre, terrorizzata, cerca disperatamente di trovarlo, ma i suoi tentativi falliscono”.

