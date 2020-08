“Mancherà il tuo sorriso contagioso”. Addio a mamma Aurora, aveva solo 54 anni. Tutto il dolore di una comunità intera

La comunità saluta per l’ultima volta Aurora Pedretti, morta a soli 54 anni dopo aver lottato a lungo con una terribile malattia. Erano in tanti, ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid, venerdì mattina al cimitero di Bienno per l’ultimo saluto alla donna. La piangono i figli Sofia e Giulio, la mamma, le sorelle e il fratello. Originaria di Bienno, da tempo viveva a Esine: proprio nella sua abitazione di Via Valar era stata allestita la camera ardente. Scorrono i ricordi nel giorno del dolore: il suo sorriso contagioso, la sua generosità. La famiglia ringrazia l’ospedale di Esine per le cure e l’assistenza, e in particolare il progetto “Ospedale a casa” dell’unità di Cure palliative.

Per questo i familiari non hanno chiesto fiori, ma offerte per l'ospedale. Dopo la funzione, la salma è stata accompagnata al tempio crematorio. Sono momenti difficili anche a Cesano, dove si è fermata la vita di Christian, stroncata a sei anni nello scontro ieri in strada della Bruciata. Erano da poco passate le 8 quando la Fiat 500 nera di Giacomo Durazzi, 35 anni, è finita contro un camion adibito alla raccolta di rifiuti ingombranti, mentre transitava sulla provinciale 19 in località Cesano.















Christian viaggiava sul sedile del passeggero, lo aspettava la colazione da Alessandro, al Bar Azzurro di Cesanella, quartiere dove il papà lavora in un'officina con annessa concessionaria. L'incidente si è verificato al chilometro 24, nella strada che collega Monterado, comune dove il piccolo viveva insieme ai papà Giacomo e mamma Romina. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto, coordinata dal Comandante Francesco Cipriano, per i rilievi. Il camion era fermo dopo la curva, stava recuperando i rifiuti ingombranti che vengono ritirati su prenotazione.















Dietro la Fiat 500, una Lancia Y che ha assistito alla tragedia. Uno scontro violento, il camion è finito, in parte, nel campo che costeggia la carreggiata. La parte dell'utilitaria che ha urtato la sponda posteriore sinistra dell'autocarro, era la stessa dove si trovava il piccolo Christian, che non ha avuto scampo. Il suo corpicino è stato investito dalle lamiere, che dopo l'impatto si sono accartocciate, mentre pezzi d'auto sono volati lungo tutta la carreggiata, anche a distanza di metri. Il bimbo è morto sul colpo. Illeso il papà che quando si è girato, ha visto il proprio figlio senza vita.











L’uomo ha iniziato a gridare “No amore no”, si è disperato per qualche minuto, a fianco a lui, il personale medico che lo ha trasferito in ospedale in stato di choc. Sul posto anche un’eliambulanza che purtroppo è rientrata vuota. Ora si lavora per capire eventuali responsabilità: a limitare la visibilità dell’automobilista potrebbe essere stato il riverbero del sole. Poco dopo sul posto sono arrivati anche la mamma del piccolo Christian e gli zii, anche loro assistiti dal personale del 118 e delle forze dell’ordine. Momenti tragici in cui la disperazione e le lacrime hanno preso il sopravvento.

