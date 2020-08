“No amore, no!”. Schianto mortale, Christian muore tra le braccia del papà: aveva 6 anni

Un terribile incidente nella mattinata di ieri 20 agosto a Senigallia ha stroncato la vita di Christian, sei anni appena. Erano da poco passate le 8 quando la Fiat 500 nera di Giacomo Durazzi, 35 anni, è finita contro un camion adibito alla raccolta di rifiuti ingombranti, mentre transitava sulla provinciale 19 in località Cesano. Christian viaggiava sul sedile del passeggero, lo aspettava la colazione da Alessandro, al Bar Azzurro di Cesanella, quartiere dove il papà lavora in un’officina con annessa concessionaria.

La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto, coordinata dal Comandante Francesco Cipriano, per i rilievi. Il camion era fermo dopo la curva, stava recuperando i rifiuti ingombranti che vengono ritirati su prenotazione. Dietro la Fiat 500, una Lancia Y che ha assistito alla tragedia. Uno scontro violento, il camion è finito, in parte, nel campo che costeggia la carreggiata. La parte dell'utilitaria che ha urtato la sponda posteriore sinistra dell'autocarro, era la stessa dove si trovava il piccolo Christian, che non ha avuto scampo.















L'uomo, racconta Il Resto del Carlino, ha iniziato a gridare "No amore no", si è disperato per qualche minuto, a fianco a lui, il personale medico che lo ha trasferito in ospedale in stato di choc. Sul posto anche un'eliambulanza che purtroppo è rientrata vuota. Ora si lavora per capire eventuali responsabilità: a limitare la visibilità dell'automobilista potrebbe essere stato il riverbero del sole.















Poco dopo sul posto sono arrivati anche la mamma del piccolo Christian e gli zii. La salma del piccolo Christian è stata trasferita all'obitorio di Senigallia, in strada, gli agenti e i vigili del fuoco hanno atteso la rimozione dei mezzi. Illeso, ma incredulo il conducente del camion adibito alla raccolta rifiuti, anche lui sotto choc per l'accaduto.











Non è la prima volta che quel tratto di strada diventa teatro di un incidente mortale. Una strada dove si consiglia di percorrerla a scarsa velocità, anche per i numerosi passi di abitazioni private che s’incontrano nel percorso.

