Coronavirus Italia, cresce l’allarme: boom di contagi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 845 le persone risultate positive al coronavirus, per un totale di 256.118 casi dall’inizio dell’epidemia. Ieri i casi registrati in 24 ore erano stati 642. Nelle ultime 24 sono morte altre 6 persone, ieri i decessi erano stati 7: il bilancio sale così a 35.418 vittime. Rispetto a ieri cresce anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, che passa da 66 a 68. Gli attualmente positivi sono 16.014 Con un incremento di 654 rispetto a ieri. Le regioni con più casi oggi sono Veneto (159), Lombardia (154), Lazio (75), Toscana 59, Emilia Romagna (52).

Crescono i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia: nelle ultime 24 ore si registrano 154 nuovi positivi di cui 30 debolmente positivi e 5 casi a seguito di test sierologico su 13.757 tamponi effettuali (per un totale complessivo di 1.446.233). Ieri i tamponi erano stati invece 9.000.















i contano anche due altri decessi a causa del Covid per un totale complessivo dall'inizio della pandemia di 16.846 persone. I guariti e i dimessi sono 51 in più rispetto a ieri (per un totale di 75.449 persone), mentre in terapia intensiva ci sono due pazienti in più per un totale di 16 persone. I ricoverati non in terapia intensiva sono 155 (+4 rispetto a ieri).















"Oggi nel Lazio si registrano 115 casi e un decesso. Di questi il 73% sono casi di importazione e il 37% dai rientri della sola Sardegna. Sono 75 i casi a Roma città. Il picco dei casi è dovuto ai contagi soprattutto in Sardegna. È assurdo tornare ai livelli di aprile per il mancato rispetto delle regole durante la movida, ci si può divertire in sicurezza".









Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, in una nota. “Gli altri casi di importazione – aggiunge – provengono: in nove casi dalla Spagna, quattro dalla Grecia, quattro dall’Emilia-Romagna, due da Malta, uno dall’Etiopia, uno dalla Croazia, uno dall’Ucraina e uno dall’India. Nel monitoraggio settimanale del ministero e dell’Iss il valore RT del Lazio è in calo a 0.7 e si conferma l’ottimo contact tracing – ha aggiunto D’Amsto -. Ringrazio il nostro personale sanitario per lo sforzo notevole lavorando con le tute a 40 gradi nei drive-in”.

