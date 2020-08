“Perché è uscita dall’autostrada”. Viviana Parisi e Gioele, gli inquirenti ricostruiscono il percorso prima della tragedia

Il giorno dopo il ritrovamento dei resti del piccolo Gioele Mondello, la sicurezza del quale la potrà dare solo l’esame del dna, continuano le indagini. “Tutte le ipotesi sono aperte – ha spiegato il procure di Patti Angelo Cavallo -. O una morte contestuale o una morte in momenti separati, dobbiamo verificarlo. Le emergenze più importanti arriveranno dagli accertamenti medico-legali”.

I resti del piccolo, ha aggiunto Cavallo, “sono stati trascinati in più punti dagli animali selvatici. Noi riteniamo che ci sia stato un intervento quantomeno successivo degli animali”. “Questo è sicuro – ha spiegato -, quell’effetto di dispersione è sicuramente frutto di un intervento di animali o in un momento successivo o al momento dei fatti”. Quello che è certa la condizione clinica di Viviana Parisi. Continua dopo la foto















“Soffriva di paranoia e ha avuto un crollo mentale dovuto a una crisi mistica”, continua Cavallo che cita un certificato medico rilasciato dall’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto e che la donna teneva nel cruscotto della sua auto. “Stiamo analizzando le celle di aggancio della zona sia quello che c’era sul tablet e nel cellulare della signora. Ma per ora non ci sono risultanze su chiamate telefoniche. Si è parlato di sette ma non è cosi”, ha detto ancora, aggiungendo: “Bisogna compiere un’analisi accurata che anche qui richiede più tempo”. Continua dopo la foto















Tempo, la scriminante principale con quei venti minuti di buco ancora aperti nonostante, con il passare dei giorni il puzzle sembra più chiaro come scrive il quotidiano ‘La Sicilia’ che raccoglie le parole del procuratore Cavallo. “Il tragitto fatto da Viviana Parisi e dal figlio Gioele, il 3 agosto scorso, da casa al momento dell’incidente, sulla A20, riteniamo che sia stato tutto accertato”. Continua dopo la foto











“Abbiamo trovato i biglietti dei caselli autostradali, delle immagini in cui la signora usciva di casa col bambino in perfetta salute, le immagini di Sant’Agata di Militello che ci dicono che il bambino era vivo dentro l’auto con la madre. Riteniamo con buona approssimazione – ha aggiunto – che l’uscita dall’autostrada fosse dovuta alla necessità di fare carburante perché in auto c’era poca benzina. E sono attendibili i e testimoni che vedono madre e figlio erano insieme e vivi dopo l’incidente stradale sulla Palermo-Messina”.

Ti potrebbe interessare: “Non dovevi farlo, è una vergogna”. Elettra Lamborghini si fa vedere così sul letto. Ed è polemica