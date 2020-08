“Perché non è stato trovato prima”. Gioele Mondello, il comandante dei vigili del fuoco: “Dipende dai livelli”

Si chiama Pino Dibello ed è il carabiniere in pensione che ha lanciato la segnalazione agli investigatori e ad aver visto per primo i resti: “L’ho sentito fin dalla mattina, è stata come un’indicazione del Signore per me, sono andato diretto in un punto dove altri non erano arrivati. Non conosco la famiglia Mondello, sono qui da volontario, ho anch’io dei figli”. Il signor Pino è di Capo d’Orlando, ha 55 anni, e ha risposto all’appello del padre di Gioele, Daniele Mondello, che aveva chiesto aiuto nelle ricerche a tutti quanti volessero dare una mano.

Come riporta Messina Today, Dibello conosce bene la zona perché va a caccia di funghi nei boschi di Caronia. Dopo il ritrovamento ha avuto un malore. Come tutti sappiamo si tratta di una storia che si conclude nel peggiore dei modi, che lascia aperte ancora tante domande. Sono in tanti a non darsi pace al pensiero che si cerca da molti giorni mentre il corpo del bimbo era lì probabilmente da tempo (saranno le analisi ad accertare), a pochi metri di distanza dalla madre. (Continua a leggere dopo la foto)















Naturalmente è toccato ad Ambrogio Ponterio, il comandante dei vigili del Fuoco che da giorni segue le ricerche provare a spiegare come questo sia stato possibile: “Ci sono vari livelli di ricerca, ci sono livelli in cui si cercano persone vive, altri livelli in cui si cerca con un’altra intensità per trovare qualcosa di più, altri ancora in cui si cercano parti introvabili e si va con un’altra intensità di ricerca”. (Continua a leggere dopo la foto)















Poi continua: “È arrivata questa persona, ben venga, che è conoscitore di questi boschi e aveva strumenti adatti per farsi largo tra la vegetazione”. “Strumenti adatti? Quali? Un falcetto. Voi avete schierato droni, cani molecolari…”, lo incalzano i giornalisti. “Sì, un falcetto che gli ha consentito di passare dove passano animali – ha concluso Ponterio – i droni dall’alto non riescono a vedere a terra con questa vegetazione”. (Continua a leggere dopo la foto)











E ancora: “I nostri livelli di ricerca si stavano ampliando”. Dibello ha riferito inoltre che il ritrovamento è stato fatto precisamente alle ore 10.28 e che il cadavere era “straziato da animali selvatici”. Assieme ad altre centinaia di volontari si era messo alla caccia di Gioele. Ad essere battuta era stata un’ampia zona intorno all’autostrada Messina-Palermo, dove avvenne l’incidente stradale di Viviana prima della loro sparizione.

Ti potrebbe anche interessare: “Non è stata una svista”. Adriana Volpe contro la Enardu. Botte da orbi sul web: la reazione di Serena è epica