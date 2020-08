Febbre del Nilo in Italia, salgono già a 10 i ricoverati in ospedale. I sintomi e come si diffonde il virus

Mentre l’Italia attende col fiato sospeso una possibile seconda ondata di contagi da Covid-19 un altro incubo si è appena materializzato nel nord Italia. Nell’Ospedale Maggiore di Lodi 10 persone sono state ricoverate per la febbre del Nilo o West Nile Disease. Che ci fosse questo rischio era cosa nota da mesi, come sanno bene i donatori di sangue che da tempo devono rispondere se hanno visitato o meno Paesi dove questa malattia è già ampiamente diffusa.

I pazienti, che hanno un’età compresa tra i 49 e i 79 anni si sono presentati accusando mal di testa, febbre, nausea e vomito, qualcuno con sfoghi sulla pelle ed il più grave con una mielite, ovvero un’infiammazione che colpisce il midollo spinale. Al momento non esiste né cura né tanto meno un vaccino per la febbre del Nilo, per questo è fondamentale prevenirla mediante la disinfestazione delle zanzare comuni autoctone. E in Lombardia, regione già duramente colpita dal Coronavirus, ritorna la paura. (Continua dopo la foto)















Il virus del Nilo deve il suo nome al distretto del West Nile Uganda, dove è stato isolato per la prima volta nel 1937 in una donna che soffriva di una febbre molto alta. Inizialmente diffuso soprattutto in Africa, Medio Oriente e India, dagli anni ’90 ha iniziato a diffondersi negli altri Paesi. Nel 1994 scoppiò un focolaio epidemico in Algeria, poi nel ’96 in Romania e nel ’99 ha fatto la sua comparsa negli Stati Uniti d’America, a New York. Nel 2012 in Italia è stato identificato un nuovo ceppo del virus. (Continua dopo la foto)















Le modalità di trasmissione principale della febbre del Nilo è rappresentata da diverse specie di zanzare, che sono il primo vettore. Naturalmente i fattori come le piogge abbondanti, le irrigazioni dei terreni agricoli o condizioni climatiche con temperature alte che favoriscono la proliferazione delle zanzare, portano ad un aumento dei contagi. Il primario di Malattie infettive dell’Ospedale Maggiore di Lodi Angelo Regazzetti ha spiegato: “Non c’è un farmaco per questa malattia. La terapia è sintomatica. Per questo risulta molto importante prevenirla con la disinfestazione dalle zanzare comuni autoctone del genere ‘culex pipiens’ e la protezione individuale”. (Continua dopo la foto)









Il primario Regazzetti ha inoltre aggiunto che “in Italia, mediamente, abbiamo una cinquantina di casi l’anno. Ma ci si può ammalare e rimanere totalmente asintomatici, quindi fuori dalla conta dei malati. O quasi asintomatici. Questo accade in una gran quantità di casi. La sorveglianza nel nostro Paese, comunque, è in atto dal 2013”.

“Covid-19, il virus della paura”: il docufilm per imparare dalla pandemia