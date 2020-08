Tragedia dell’aria, il pilota morto carbonizzato nello schianto

Tragedia nella mattina di oggi 18 agosto a a Marina di Modica, nel Ragusano. Luigi Leuci, 54 anni, residente a Moncalieri ma originario di Nichelino, è morto in un incidente aereo. Leuci ha perso il controllo del deltaplano a motore durante la fase di decollo di uno dei sorvoli pianificati con il gruppo di appassionati di cui faceva parte.

Il pilota doveva decollare intorno alle 6,15 diretto a Fiumefreddo per una sosta intermedia quando il velivolo è caduto e ha preso fuoco. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Ragusa e la polizia del commissariato di Modica. Purtroppo per Leuci non c'era più nulla da fare. L'attrezzatura è stata sequestrata per cercare di capire i motivi della tragedia. Al momento dell'incidente la moglie e le due figlie non erano con lui ma lo aspettavano nel luogo di villeggiatura che avevano scelto per trascorrere le vacanze.















Stando a chi lo conosceva bene, Leuci aveva sulle spalle diverse ore di volo: non era quindi uno sprovveduto che si affacciava per la prima volta a questo tipo di attività. Poche settimane fa sempre in Sicilia Fiorenzo Borgia, 67 anni, aveva perso la vita a Capo Milazzo, in quel luogo che tanto amava. Erano le 19. Non ci conoscono ancora le cause alla base della tragedia. Quelle che gli hanno fatto perdere il controllo della vela prima di precipitare. L'impatto si è rivelato fatale.















Inutile persino l'arrivo di un mezzo elisoccorso. Ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. Per Fiorenzo non c'è stato nulla da fare. E' spirato subito dopo. Tutto ieri era andato per il verso giusto, come sempre. Come ogni volta che l'uomo si recava al Capo per lanciarsi e ammirare dall'alto le bellezze naturali di quella zona. Tutto bello come sempre, con gli occhi pieni della grande bellezza del posto e la felicità di chi sta dando seguito a una passione immensa.











Poi di colpo, il cielo si è capovolto. Qualcosa, non si sa ancora cosa e questo dovranno accertarlo gli inquirenti, non ha funzionato. Le vele si sarebbero chiuse e l’atterraggio è diventato difficile. Fiorenzo è finito al suolo in un terreno vicino all’ingresso della Fondazione Lucifero. L’impatto sarebbe avvenuto sotto gli occhi di quanti si trovavano in quel momento in zona. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Milazzo. La disperazione dei familiari, tanti volti increduli. Successivamente si è appreso che l’uomo, anni fa, aveva perso un fratello sempre a seguito di un incidente col parapendio.

