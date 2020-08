Bimbo di 20 mesi morto a Modica, fermata anche la mamma del piccolo: “Percosse brutali”

Sviluppi sulla tragica morte del piccolo Evan, il bambino di appena 20 mesi originario di Rosolini, che è deceduto all’ospedale Maggiore di Modica. Nel nosocomio siciliano era arrivato in gravissime condizioni e pieno di lividi. Ad essere fermata adesso è anche la mamma del piccolo, accusata di due reati: omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia. I sanitari dell’ospedale si erano subito insospettiti dopo aver visto quei lividi sul corpo ed avevano allertato le forze dell’ordine.

La polizia aveva proceduto al fermo del compagno della donna, Salvatore Blanco di 30 anni, accusato di aver picchiato mortalmente Evan. Successivamente gli investigatori hanno deciso di interrogare la madre, Letizia Spatola di 23 anni, e da questo interrogatorio sono usciti fuori alcuni elementi che hanno aggravato la posizione della donna. I due compagni devono quindi rispondere di maltrattamenti in famiglia e omicidio. Attualmente l’uomo si trova recluso nel carcere di Siracusa. (Continua dopo la foto)















La signora Spatola è invece rinchiusa dietro le sbarre a Messina. Stando a quanto riferito dagli inquirenti che stanno indagando sul caso, il bambino ha subito “brutali percosse”. Il papà della vittima, che non si trova in Sicilia perché lavora fuori dalla regione, si era separato circa un anno fa. Dopo essere stato avvisato dell’immane tragedia, si è immediatamente messo in viaggio per rientrare quanto prima nel territorio siciliano. Il cadavere di Evan sarà sottoposto ad autopsia per avere un quadro più chiaro. (Continua dopo la foto)















Il dramma si è consumato nella giornata di ieri, lunedì 17 agosto, intorno alle ore 12, all’interno di un appartamento appartenente alle case popolari di via Eloro, al quartiere Santa Caterina. I segni più visibili sul corpo del piccolo erano presenti sul collo e sulla schiena, con questi ultimi che risalirebbero però a qualche giorno prima. In un primo momento pare che la mamma del bimbo avesse detto ai poliziotti che Evan avesse sbattuto la faccia ad una porta a causa del vento. (Continua dopo la foto)









Dirige le indagini il sostituto procuratore Donata Costa, col coordinamento del procuratore capo Sabrina Gambino. Sarà dunque l’autopsia sul corpicino di Evan a rivelare le cause del decesso anche se i lividi riscontrati sul collo e sul corpo del bambino farebbero ipotizzare il peggio: a ucciderlo sarebbero state le percosse ricevute. Troppo gravi le ferite, che non gli hanno lasciato scampo.

Bimbo di 1 anno morto, fermato il compagno della mamma: “Era pieno di lividi”