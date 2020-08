La terribile vicenda è accaduta a una donna di 51 anni: è arrivata in ospedale a causa di un forte dolore alle gambe, nel giro di poche ore il coma, poi la morte. Quello di cui soffriva la 51enne sembrava all’apparenza un banale dolore, rivelatosi fatale in pochissimo tempo. L’accadimento si è verificato a Marsala in provincia di Trapani, luogo in cui la donna era residente. La 51enne era di nazionalità rumena e la sua morte si è verificata postuma a dolori atroci alle gambe.

La causa di questo male era da condurre al micidiale morso di un ragno violino, che è noto essere uno dei ragni in circolazione più velenosi e letali. Il dolore dato dal morso è solito manifestarsi dopo qualche giorno, infatti è stato accusato dalla donna dopo qualche settimana dall'incontro ravvicinato con il ragno. Nel giro di pochissimo tempo, ore, la 51enne morsa dal ragno violino, è entrata in coma ed è stata spostata nel reparto di terapia intensiva per due settimane. Tutto inutile per il personale ospedaliero che non ha potuto fare di più per salvarla.





























Il ragno violino ha una colorazione marrone-giallastra e lunghe zampe, può raggiungere le dimensioni di 7 mm se maschio e di 9 mm se femmina. Si trova principalmente nelle regioni del nord e, visto che non tollera le basse temperature, è possibile reperirlo anche nelle nostre case. Noto anche come ragno eremita, è un animale notturno che di giorno rimane rintanato in anfratti e fessure. Il ragno violino in casa può trovare riparo dietro a mobili, battiscopa, sotto scatole di cartone o anche all'interno di guanti, calzature e soprattutto tra la biancheria. Tra gli habitat in cui vive il ragno violino ci sono sono anche solai, scantinati e bagni. È tra i ragni italiani più velenosi.









Il morso del ragno violino è probabilmente uno dei più letali e sicuramente uno dei più silenti. Proprio come la tragedia accaduta a Marsala, nel trapanese. I morsi del ragno violino possono iniziare a causare dolore anche dopo qualche giorno da quando il veleno è stato immesso nel corpo. Il tempo quindi di dare modo al corpo di far entrare in circolo il veleno immesso, lasciando poca possibilità di ripresa alla persona. Si parla infatti di un decorso di circa 48-72 ore nel quale la ferita può ulcerarsi o nei casi più gravi portare alla necrosi. Ove ci sia sospetto che possa trattarsi di un ragno violino, è necessario identificarlo e portarlo al centro veleni.

