“Le banconote lo dimostrano”. Viviana Parisi, quei dettagli importanti: andava a zig zag. “Basta omertà”

Si parla ancora giustamente della morte di Viviana Parisi. Secondo Messina Today, la gomma dell’auto guidata dalla 43enne quel maledetto 3 agosto sull’autostrada Messina-Palermo, era bucata. Sarebbe questa la probabile causa dell’andatura a zig-zag della vettura prima di tamponare un furgone all’interno della galleria Pizzo Turda. E potrebbe essere stato lo stesso pneumatico bucato a provocare l’incidente che ha poi innescato l’inspiegabile fuga della donna insieme al figlio Gioele, di cui ancora non ci sono tracce nonostante tredici giorni di frenetiche ricerche.

La famiglia della donna e del piccolo, dopo aver escluso con decisione la possibilità che il bimbo sia morto proprio in seguito all’incidente, insistono su un altro elemento che spiegherebbe l’anomalo comportamento di Viviana al casello di Sant’Agata di Militello, superato senza pagare il pedaggio. “Secondo quanto abbiamo appurato – spiega la cognata Mariella Mondello – Viviana avrebbe contattato l’operatore premendo il tasto di chiamata, probabilmente non aveva monete in tasca ma solo banconote di grossa taglia e non si fidava di inserirle nella cassa automatica. Da qui l’idea di segnalare al responsabile la situazione”. (Continua a leggere dopo la foto)















Secondo la famiglia si tratta di un comportamento che toglierebbe ogni dubbio sulla lucidità della donna in quei momenti, ricostruiti finora con l’ausilio delle immagini di video-sorveglianza che hanno immortalato Gioele a bordo della vettura. Nei prossimi giorni parenti e amici della musicista torneranno in quel bosco di Caronia che si estende tra l’autostrada e la statale 113 alla ricerca anche di un solo indizio che possa essere utile a trovare Gioele. (Continua a leggere dopo la foto)















E ancora: “Abbiamo già battuto la zona – precisa Mariella Mondello – insieme a Daniele e l’altro fratello Maurizio, accanto a noi altri amici che ci stanno dando una mano. Tre giorni fa siamo partiti praticamente dalla spiaggia, risalendo poi il torrente che porta al confine con l’area in cui lavorano le forze dell’ordine. Non ci arrendiamo e spero non lo faccia nessuno di tutte le persone coinvolte”. (Continua a leggere dopo la foto)











Tra l’altro nelle ultime ore si è tornati a parlare anche dei due rottweiler che potrebbero aver aggredito Viviana e Gioele. I cani apparterebbero ad un agricoltore proprietario di alcuni terreni della zona e le lesioni riscontrate sul cadavere della 43enne sono riconducibili con dei morsi di animale. Ma non si esclude che a procurare le ferite siano state altre bestie come volpi o suini neri che si sarebbero accaniti sul corpo ormai privo di vita della donna.

Ti potrebbe anche interessare: “Purtroppo succederà di nuovo”. Io e te, la decisione della Rai contro Pierluigi Diaco