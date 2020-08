Per la morte del bimbo di un anno, deceduto all’ospedale di Modica (Rg) dove era giunto in condizioni disperate e con diversi lividi sul corpo, la polizia ha fermato un uomo: si tratta del convivente della madre del piccolo. Il bimbo, che ha 21 mesi, è arrivato in ospedale a Modica con l’ambulanza del 118, che sarebbe stata chiamata dalla madre che vive a Rosolini, in provincia di Siracusa, in una casa popolare assieme al convivente di 30 anni, l’uomo che è stato fermato dalla polizia. La donna è stata interrogata dagli agenti del commissariato di polizia di Modica ai quali avrebbe rivelato alcuni particolari ritenuti di primaria importanza, tanto da fare scattare il fermo.

A coordinare l’inchiesta è la Procura di Siracusa. Nel corpicino del bimbo sarebbero stati riscontrati lividi e lesioni. Dirige le indagini il sostituto procuratore Donata Costa, col coordinamento del procuratore capo Sabrina Gambino. Sarà l’autopsia sul corpicino di Evan a rivelare le cause del decesso anche se i lividi riscontrati sul collo e sul corpo del bambino farebbero ipotizzare il peggio: a ucciderlo sarebbero state le percosse ricevute. (Continua a leggere dopo la foto)















Il medico che l’ha visitato quando il piccolo è arrivato nel pronto soccorso dell’ospedale ‘Maggiore’ è rimasto senza parole, tant’è che ha avvertito subito la polizia. Le indagini consentiranno ora di ricostruire una vicenda oscura, maturata in un ambiente estremamente degradato. Altra tragedia su un piccolissimo a ferragosto drammatico per una famiglia pugliese: il loro figlio di appena venti mesi nel pomeriggio di ieri è annegato dopo essere caduto in una piscina all’interno di una villa privata, nel territorio di Palagiano, in provincia di Taranto. (Continua a leggere dopo la foto)















La famiglie era originaria della vicina Massafra.Stando a una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, il bambino sarebbe riuscito ad allontanarsi per qualche istante dal controllo dei suoi genitori che, in quel momento, stavano pranzando insieme a degli amici nella loro villa di campagna. Il piccolo sarebbe riuscito a salire su una scaletta alta poco meno di un metro cadendo successivamente in acqua. (Continua a leggere dopo la foto)











I genitori – padre agronomo e madre commercialista – hanno tentato di eseguire sul bimbo le prime manovre rianimatorie ed hanno immediatamente dato l’allarme ai sanitari del 118, arrivati dopo alcuni minuti. I tentativi di salvare la vita al bambino tuttavia si sono rivelati inutili, visto che è deceduto prima ancora dell’arrivo in ospedale.

Ti potrebbe anche interessare: “Mi figlio, la discoteca, il Covid”. Coronavirus, ore di panico per Paola Perego e la sua famiglia: cosa è successo