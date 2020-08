Dopo il gran caldo spesso si va incontro a dei temporali improvvisi, le cosiddette bombe d’acqua che mettono in apprensione le città italiane. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 agosto, a farne le spese è stata Torino. Infatti, un vero e proprio nubifragio si è abbattuto sul capoluogo piemontese creando grandi disagi. Colpito in particolare il centro storico, ma anche altre parti della città. Caduta una grande quantità di pioggia e ad infuriare è stato anche un fortissimo vento. E non solo.

Oltre alle precipitazioni e al vento, Torino ha dovuto fare i conti con la grandine. Numerose sono state le segnalazioni ricevute dalle forze dell'ordine, allertate per allagamenti e danni di varia natura. In particolare, le stazioni della metropolitana di Principi d'Acaja e Bernini risultano inagibili. Un albero inoltre è precipitato al suolo tra corso Matteotti e corso Vinzaglio. Tante strade sono state ricoperte d'acqua sia nella parte storica della città che nelle vicinanze del parco della Pellerina.















Inoltre, alcuni interni dei palazzi situati in via Pianezza, nel quartiere Lucento, risultano del tutto allagati. Allagamenti si sono verificati anche a Porta Susa, ma i treni hanno proseguito regolarmente la loro marcia. Alberi sono caduti anche in piazza Rivoli e corso Regina Margherita, dove si segnalano danni ai cavi del tram. I vigili del fuoco sono dunque stati impegnati in numerosi interventi. La pioggia ha provocato allagamenti pure in corso Umbria. I cittadini sono stati presi alla sprovvista.















I temporali odierni sono stati fortissimi e accompagnati, come detto precedentemente, da una grandinata molto lunga e intensa. Ma questo maltempo dovrebbe adesso lasciare spazio ad un periodo meteorologico decisamente più stabile nella regione Piemonte. Infatti tornerà l'anticiclone che porterà le temperature massime a salire fino a 34-35 gradi nel prossimo weekend. Merito dell'aria proveniente dal continente africano. A dirlo sono le previsioni della Società Meteorologica Italiana.









Risaliranno anche le minime, dopo che sono scese fino a 14-18 gradi anche nella zona pianeggiante e in collina. Dunque, verso la fine del mese di agosto ci sarà nuovamente il caldo nel territorio piemontese, senza la presenza di pioggia. Soltanto domenica prossima potrebbero svilupparsi temporali locali. Gli ultimi giorni del mese corrente invece vedranno stabilizzare le temperature sui 30 gradi.

