Interviene a Porto Cervo davanti ad una discoteca per prestare soccorso ad un ragazzo e viene picchiato da un turista. È l’incredibile vicenda capitata ad un operatore del 118 chiamato, nella notte di Ferragosto, per un intervento di fronte al noto locale della Costa Smeralda, il Just Cavalli. Erano circa le 5 del mattino quando l’ambulanza è arrivata e si è fermata proprio all’ingresso del locale per garantire le cure del caso ad un ragazzo che poco prima, a causa di un malore, aveva perso i sensi.

Proprio l’ambulanza, evidentemente, ostacolava l’ingresso di altre persone e così un turista romano di 32 anni, di cui non sono state diffuse le generalità, ha pensato bene prima di inveire nei confronti degli operatori e poi di passare dalle parole ai fatti. Fortunatamente poco dopo è intervenuto il personale di sicurezza della discoteca evitando che la colluttazione degenerasse. Ciò però non ha evitato allo sfortunato operatore del 118 di riportare una frattura scomposta al setto nasale guaribile in 15 giorni. (Continua dopo la foto)















Dalla ricostruzione dei fatti il turista, che è stato arrestato dai carabinieri di Porto Cervo per interruzione di pubblico servizio, lesioni ed altri reati, una volta giunto sul posto ha iniziato a protestare in modo sguaiato con gli operatori sanitari: “Mi avete rotto i coglion*. Sgombrate, mi state rovinando la vacanza!”. Uno degli operatori intervenuti, Pietro Paolo Cossu, ha risposto chiedendo al 32enne di pazientare, ma il giovane ha reagito sferrando all’uomo un pugno in pieno volto per poi tornare sulla sua Mercedes gialla e tentare la fuga, rischiando di travolgere altre persone presenti. (Continua dopo la foto)























A raccontare il fatto è stato la stessa vittima dell’aggressione, il 50enne Cossu: “Ci hanno chiamato verso le 5 – ha dichiarato l’uomo – un ragazzo era fuori della discoteca, sembrava in coma etilico. Abbiamo iniziato a soccorrerlo. È arrivata questa Mercedes gialla, cercava di infilarsi rischiando di investire anche il ragazzo a terra. Ho detto all’uomo che guidava: non c’è spazio, siamo in emergenza, ma finiamo subito. Lui gridava e a un tratto ha detto: ‘Mi avete rotto i coglion*. Sgombrate, mi state rovinando la vacanza’. Ha aperto lo sportello e mi ha sferrato un pugno”. (Continua dopo la foto)

Ed il racconto dell’operatore colpito al volto prosegue così: “Ho provato a proteggermi con le braccia, siamo scivolati per terra. Sono intervenuti i buttafuori e hanno evitato che finisse in zuffa. Lui insultava: ‘Ti aspetto, non ti basta? Vieni che ti do il resto’. Io non ho reagito, sarei passato dalla ragione al torto”.

