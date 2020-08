Uccide la moglie e inscena il suicidio: viene scoperto così dai carabinieri

Un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e poi inscenato un suicidio. È successo a Giugliano, provincia di Napoli, in zona Lago Patria. Il 12 luglio scorso l’uomo ha chiamato i carabinieri ed il 118, dichiarando che al suo risveglio aveva trovato la moglie priva di vita, impiccata con il cordino delle tende del salotto della propria abitazione. La versione dell’uomo, però, si è mostrata subito poco convincente e per i militari è stato semplice dimostrare, in primis, che il peso della donna non avrebbe potuto essere sostenuto da una corda così sottile.

Altre prove evidenti che la versione dell’uomo fosse inattendibile sono arrivate poi con il procedere delle indagini e per l’uomo sono scattate le manette, con l’accusa non solo di omicidio. Il 63enne è infatti indagato anche per lesioni personali gravi nei confronti di una donna, medico del 118, responsabile secondo l’uomo di non aver sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio la moglie che avrebbe manifestato segni di squilibrio mentale. (Continua dopo la foto)















Le indagini hanno consentito ai carabinieri di smontare la ricostruzione fatta dall’uomo e di individuare inoltre motivi di forte dissidio tra il 63enne e la moglie a causa dei problemi relativi alla gestione di un centro medico. L’autopsia effettuata sul corpo della donna, poi, ha dissipato ogni dubbio: la morte è arrivata non a causa dell’impiccagione, quanto per strangolamento. Sul corpo della vittima sono state inoltre rinvenute delle ferite che fanno pensare ad una colluttazione tra i due. (Continua dopo la foto)















Che l’uomo avesse atteggiamenti violenti, d’altronde, era emerso anche alcuni giorni fa quando, dopo una lite con la moglie aveva chiesto che la donna venisse ricoverata per squilibri mentali. Il medico intervenuto, una donna, si era però rifiutata e l’uomo l’aveva aggredita provocando uno stato di agitazione tale da richiedere il ricovero per infarto all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La donna è stato poi sottoposta ad intervento di angioplastica e rilasciata il 17 luglio. (Continua dopo la foto)









D’altra parte quanto raccontato dal 63enne ha mostrato subito delle profonde lacune, tanto che la stessa Procura di Napoli Nord aveva subito precisato: “Fin dal primo sopralluogo sul luogo del fatto, emergevano seri dubbi in ordine all’attendibilità della versione fornita dall’arrestato”. E la ricostruzione dei fatti, supportati da quanto emerso dall’autopsia, ha infatti smentito l’uomo e confermato l’ipotesi dell’omicidio per strangolamento.

“Ha ucciso la moglie e si è tolto la vita”. Choc nel mondo dello spettacolo: l’omicidio, la fuga in Porsche e il suicidio