“Mamma, esco”. Passano le ore ma Alessandro non torna più: muore a 16. Destino atroce

Tragedia nelle vicinanze di Bergamo. Il corpo di un giovane di 16 anni è stato trovato senza vita durante le ore del mattino. Del ragazzo si erano perse le tracce a partire dal giorno prima, quando risultava disperso a Cornalba, sul Monte Alben, precisamente nel Bergamasco. Il giovane amava spesso allontanarsi in sella alla sua bici, ma da quella escursione, questa volta, non è più tornato.

Un'escursione in bici, da cui non è più rientrato. A cercare il 16enne i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, coordinati dalla Prefettura di Bergamo, in sinergia con i vigili del fuoco e i carabinieri. Da quando è stato dato l'allarme, gli agenti non hanno mai smesso di perlustrare la zona. Una ricerca faticosa e lunga che ha impegnato circa una quarantina di soccorritori.















Solo con il sopraggiungere di un elicottero del 118 proveniente abilitato per il volo notturno è stato possibile avvistare dall'alto il corpo del ragazzo. ormai senza più vita. Tra le ipotesi quella più plausibile vedrebbe il giovane esser scivolato giù dal dirupo. L'impatto violento avrebbe reso gravi le sue condizioni al punto da non permettere altro che accertarne il decesso.















Dunque è così che le squadre sono state portate con l'elicottero nei pressi del luogo del ritrovamento, per aiutare l'equipe nel recupero del corpo. Alessandro Dolci, originario di Zorzone di Oltre il Colle, lo riporta Bergamo News, con ogni probabilità una volta raggiunta la Casina Bianca, avrebbe tentato la scalata sulle rocce del canalone di Corna del Nas.









La storia di Alessandro si ferma a queste ultime plausibili ricostruzioni della dinamica del tragico incidente. Una zona quasi del tutto sconosciuta ai più, aperta da poco per permettere le arrampicate. Il 16 era uno studente con la testa sulle spalle, che proprio nei mesi estivi aveva deciso di iniziare a lavorare come commesso in un negozio di alimentari. La bici, la sua più grande passione.

