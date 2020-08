“Individuato un cluster in una casa di cura nella Asl Roma 1, le Ancelle Francescane del Buon Pastore in via di Vallelunga. Sono 24 i pazienti positivi tutti nella struttura di lungo degenza. Il caso indice con molta probabilità è un operatore sanitario. La Asl Roma 1 sta svolgendo l’indagine epidemiologica e predisponendo gli eventuali trasferimenti dalla struttura. Si stanno verificando il rispetto delle prescrizioni ed è stata data indicazione alla struttura di tenere costantemente informati i familiari dei pazienti. Verifiche in corso su tutta la struttura che è stata posta in isolamento”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Intanto sono partiti all'aeroporto di Fiumicino i test Covid-19 sui viaggiatori di rientro dalle località turistiche dei Paesi ritenuti a rischio, in particolare Spagna, Grecia, Croazia e Malta. E' quanto fa sapere la Regione Lazio.















"Nelle settimane scorse ci sono stati messaggi sbagliati, come se il Covid fosse scomparso. Non è così e, nel ringraziare i tanti operatori della sanità che non hanno mai smesso di stare in trincea, dobbiamo essere chiari. Non possiamo lasciare solo sulle loro spalle la lotta al virus. Ora è tempo della mobilitazione della responsabilità, da parte di tutti. Come Regione Lazio oggi partono i test per chi sta tornando dai Paesi a rischio. In prima linea per contenere questa pandemia e non disperdere i sacrifici fatti".















Lo annuncia in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Il dato di ieri 15 agosto parlava di 629 nuovi contagi. Così il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale a 253.438. Sono i dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione del contagio in Italia. Dati che preoccupano il ministro della Salute, Roberto Speranza. Bisogna "rialzare il livello di attenzione, non possiamo assolutamente vanificare i sacrifici fatti dai cittadini", ha detto, rivolgendo poi un appello ai giovani ad usare "tutta la cautela possibile".











I decessi sono 4 in un giorno, ma la Regione Emilia Romagna ha fatto sapere che a seguito di una verifica interna dei dati sui decessi, la Ausl di Parma ha comunicato 154 morti avvenute a marzo, aprile e maggio e finora non conteggiati. Così il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza sale a 35.392

