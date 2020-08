Picchiato e poi travolto da un’auto, Filippo muore a 24 anni: caccia agli assassini

Tragedia a Bastia Umbra, dove un 24enne di Spoleto è stato investito e ucciso dopo una rissa avvenuta nel corso della notte, intorno alle 3, nei pressi di un noto locale vicino al Palasport Giontella. La rissa, per motivi ancora da accertare, avrebbe coinvolto due gruppi di giovani che si sarebbero affrontati vicino al parcheggio. Il 24enne, a terra per via dei calci e pugni presi, sarebbe stato poi investito due volte da un’auto in fuga.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia comando di Assisi, che stanno ascoltando alcune persone. “Il Sindaco e l’Amministrazione tutta sono vicini alla famiglia del giovane, vittima dello sconvolgente episodio accaduto questa notte a Bastia Umbra. Il dolore non lascia spazi a commenti o giudizi. Ora è solo dolore”, si legge sul profilo cittadino del primo cittadino di Bastia Paola Lungarotti. Continua dopo la foto















Filippo Limini, 24 anni, corporatura minuta e carattere mite, non si sa bene per quali futili motivi si è ritrovato al centro della lite, consumatasi in due momenti distinti fuori dal locale. L’ultimo scontro, vicino al palazzetto, ha visto Limini cadere a terra dopo aver subito calci e pugni. A quel punto uno degli albanesi, salito a bordo di un’Opel Corsa nera, è passato due volte sopra il giovane spoletino, prima in retromarcia e poi nell’allontanarsi dal luogo della rissa. Continua dopo la foto















Al loro arrivo, gli uomini del 118 non hanno potuto che constatare il decesso del giovane. I carabinieri di Assisi del comandante Vetriulli, coordinati dal pm Abbriti, si sono messi da subito sulle tracce dei protagonisti di questa notte assurda, priva di senso, culminata in un epilogo che lascia senza parole. Pare, da quanto trapela, che gli autori o l’autore dell’omicidio abbiano le ore contate. Continua dopo la foto











Tutti da chiarire i motivi della lite, come anche se la persona che ha investito Limini sia la stessa ad averlo picchiato. Appassionato di vaporetti, Limini era conosciuto e benvoluto in città e a Pompagnano, frazione in cui risiedeva. Mai si era reso protagonista di alzate di ingegno fuorvianti o atteggiamenti aggressivi di qualsiasi genere. La tragedia, se di tragedia si può parlare vista la dinamica dei fatti, ha fatto subito il giro di Spoleto nell’arco della nottata di Ferragosto, sconvolgendo la vita di una famiglia colpita al cuore e di tanti amici che amavano il povero Filippo.

Ti potrebbe interessare: “Sogno un uomo”. Madalina Ghenea, il matrimonio saltato all’ultimo e l’amore che resta tabù. Per l’attrice sono giorni difficili