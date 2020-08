Una tremenda notizia colpisce l’Italia e in particolare la Lombardia. Un ragazzo di appena 18 anni, che si chiamava Nicolò Bagnuolo, ha perso la vita in seguito ad un terribile incidente stradale con la sua moto. Il sinistro fatale si è verificato nella serata di giovedì 13 agosto. Il giovane appena maggiorenne si è schiantato nella città di Brescia, nelle vicinanze di una rotatoria dove era presente un cantiere stradale. Nicolò è stato prontamente soccorso e trasportato subito in ospedale.

Nonostante sia arrivato subito nel nosocomio lombardo, per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto. Stava percorrendo via Sant'Eufemia quando c'è stato l'impatto. Pare andasse in direzione del centro cittadino. La ricostruzione dei fatti è affidata alla polizia locale, che sta indagando per fare piena luce sull'accaduto. Ci sono comunque prime ricostruzioni dell'incidente, che ha spezzato davvero prematuramente la sua vita, gettando tutti nello sconforto totale.















Secondo le prime informazioni trapelate in queste ore, il ragazzo che risiedeva a Borgosatollo, ha perso il controllo della sua motocicletta proprio nei pressi di un cantiere stradale, che comunque era segnalato dalla cartellonistica. Non si sarebbe accorto dell'ostacolo presente e dunque si è materializzato il sinistro. L'impatto con l'asfalto è stato devastante, infatti il diciottenne è volato per decine di metri. I primi a prestargli i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che transitavano.















Lui è giunto al pronto soccorso dell'ospedale in codice rosso, quindi in gravissime condizioni fisiche. Il suo quadro clinici era praticamente compromesso e i medici, nonostante i disperati tentativi di salvargli la vita, si sono dovuti arrendere. Nicolò è spirato all'interno della struttura ospedaliera. Come detto prima, spetterà comunque agli investigatori fare piena luce sulla vicenda per capire cosa sia realmente accaduto. La comunità bresciana è ovviamente colpita profondamente dal lutto.









Un altro terribile incidente si era verificato venerdì scorso a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Un uomo di 71 anni è rimasto ferito nello scontro tra un’auto e una moto poco dopo le 18 in viale Fulvio Testi, angolo via Giancarlo Clerici. Molto gravi le condizioni del motociclista, che ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale Niguarda di Milano. Sotto choc l’automobilista, di 48 anni, che ha riportato solo qualche contusione.

