Coronavirus, contagi ancora in salita: è il numero più alto da due mesi

Ancora un peggioramento della situazione per quanto riguarda l’emergenza coronavirus in Italia. Oggi, venerdì 14 agosto, nel nostro Paese si sono infatti registrati 574 nuovi casi di Covid-19. Nella giornata di ieri ce n’erano stati 523. Non si aveva un incremento così da alto da un bel po’, infatti soltanto il 24 giugno ci sono stati 577 infetti. Le regioni maggiormente colpite nelle ultime 24 ore sono state il Veneto e la Lombardia, rispettivamente con 127 e 97 contagiati.

Dall'inizio della pandemia, nel nostro territorio ci sono state 252.809 persone che hanno contratto il virus. Per quanto riguarda i morti, oggi ce ne sono stati 3, in calo rispetto ai 6 di ieri. Soltanto due regioni sono state Covid-free, ovvero la Valle d'Aosta e il Molise. A comunicare questi dati è stato il sito ufficiale del ministero della Salute. In Lombardia 15 individui sono debolmente positivi e 2 sono risultati infettati dopo aver effettuato un test sierologico. Una persona è deceduta.















Per quanto riguarda le singole città e i comuni limitrofi, nella provincia di Milano si sono registrati 30 contagi; nel Bresciano ce ne sono stati 12, mentre nella Bergamasca 7. A Lecco e Pavia 8 casi ciascuno. 6 infetti a Como e Varese, 4 a Mantova e 3 a Monza e Brianza. Soltanto un nuovo ammalato nelle province di Cremona, Lodi e Sondrio. Male il Veneto, con 127 casi in più. In totale adesso sono 21.012. Gli attualmente positivi ammontano a 1.470, in isolamento domiciliare 5.963 soggetti.















In Alto Adige sono stati 3 i nuovi casi di coronavirus su 1.109 tamponi eseguiti. Nel complesso, nella provincia di Bolzano le persone che hanno contratto il virus sono state 2.874. Tornando ai dati nazionali, in questo momento abbiamo 14.249 persone positive, quindi 168 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 13.422, 182 in più. I ricoverati in terapia intensiva sono 56, con un aumento di un'unità rispetto a 24 ore prima. I ricoverati con sintomi 771, meno 15.









Per quanto concerne le persone che hanno sconfitto la malattia, complessivamente sono 203.326, dunque 403 in più. I tamponi effettuati in un giorno sono stati pari a 46.723, 4.465 in meno rispetto al giorno precedente. Intanto, in alcune regioni, in attesa di avere successivamente maggiori indicazioni a livello nazionale, sono state fatte alcune ordinanze che impediscono falò e assembramenti in spiaggia per Ferragosto.

