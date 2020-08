Coronavirus, scattata la stretta di Ferragosto. Agenti in spiagge e strade. Divieti e sanzioni

Salerno, schierati 250 agenti per i controlli delle regole anti coronavirus. Con Ferragosto ormai alle porte, è necessario che l’Italia prenda le dovute precauzioni al fine di evitare che gli assembramenti possano riversarsi in un indomabile scatenarsi di un contagio. Si rende necessario infittire la rete di controlli, resi sicuramente più stringenti nel weekend di Ferragosto.

Le spiagge e i lidi del litorale salernitano verranno messi sotto controllo. I numeri degli agenti preposti a scendere in campo aumentano e raggiungono i 250. Questo è stato deciso in seguito all'ordinanza già vagliata e firmata dalle autorità: per i giorni 14, 15 e 16 agosto, il monitoraggio verrà eseguito non solo dai Carabinieri, ma anche dalla Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizie locali ed Esercito.















E la necessità di un pronto intervento preventivo, non verrà limitato al solo capoluogo di provincia. Rientreranno sotto la stessa ordinanza anche Battipaglia, Cava de' Tirreni, Nocera Inferiore, Angri, Casalvelino, Eboli, Pagani, Pisciotta, Pontecagnano Faiano, Scafati, Tramonti e Vallo della Lucania. Lungo la costa cilentana e amalfitana. Lo si apprende su Notizie.it.























Letteralmente schierate le forze dell'ordine, ad inclusione di guardacoste e vedette del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli. I controlli, nello specifico, non solo avverranno a terra, ma anche sopra la testa dei vacanzieri; infatti sono stati predisposti a tal fine anche gli elicotteri, che andranno a coordinarsi con gli agenti della Polizia e i vigilanti costieri e portuali.

Una disposizione necessaria, che chiama inevitabilmente alla collaborazione e all’intelligenza di ogni singolo cittadino. Questo il messaggio chiaramente definito e rivolto alla comunità dal questore di Salerno, Maurizio Ficarra.

