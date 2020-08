Coronavirus, in Italia forte aumento dei casi: cosa è successo nelle ultime 24 ore

Non migliora la situazione coronavirus nel nostro Paese. Il bollettino di oggi, giovedì 13 agosto, riferisce infatti che ci sono stati 523 nuovi casi di Covid-19. Si tratta di un aumento di 42 unità rispetto alla giornata di ieri. Infatti, nel bollettino del 12 agosto erano stati annunciati 481 nuovi positivi. I decessi per complicanze legate alla malattia sono 6, mentre il giorno precedente erano stati 10. Il totale delle vittime ammonta adesso a 35.231. Da segnalare anche 226 guariti.

Il totale delle persone che si sono guarite è di 202.923. In terapia intensiva risultano esserci 55 persone, quindi 2 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, questi sono pari a 51.188. Nella regione Lombardia sono segnalati 74 nuovi casi di coronavirus, di cui 14 considerati "debolmente positivi" e 4 a seguito di test sierologici. Ieri i positivi erano stati 102. A comunicare questi dati è stata la Regione Lombardia attraverso una nota.















I decessi sono stati invece 2. I soggetti giudicati guariti sono 54, mentre c'è un incremento di una unità in terapia intensiva e di 5 di coloro che sono ricoverati in altri reparti ospedalieri. Ecco la situazione per città: a Como, Cremona, Sondrio e Lodi si registra un caso ciascuno; a Milano se ne contano 28; a Brescia e Mantova 8; a Varese 7; a Bergamo, Monza e Pavia 3; a Lecco 2. Nel Lazio ci sono stati invece 36 casi e un morto. Di questi, 22 sono stati importati o riguardano giovani rientrati dalle vacanze.















Stando al bollettino regionale del Lazio, "quattro i casi di rientro da Malta, tre da Corfù e uno da Grecia, due casi da Ibiza e due da Barcellona, due da Francia, due i casi da Ucraina, un caso da Germania, un caso da Romania, un caso da Albania, un caso da Bulgaria e due casi da Sri Lanka". Un decesso e 26 nuovi infetti invece in Piemonte. A riferirlo è l'unità di crisi, che comunica anche la guarigione di 21 persone e altri 590 che sono quasi guariti. I positivi totali sono 31.892.









In Campania sono 27 i nuovi individui che hanno contratto il Covid-19. Nove casi sono riferibili alla struttura sanitaria situata ad Acerra, in provincia di Napoli. I tamponi effettuati oggi sono stati 1.708. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia è di 5.170 unità su 354.546 tamponi. I morti restano a quota 440. I guariti sono 4.283, 4 in più oggi.

