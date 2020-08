Continuano le indagini per cercare di fare luce sulla vicenda riguardante la dj Viviana Parisi, trovata morta alcuni giorni dopo la sua scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni, che ancora non si riesce a trovare. La donna di 43 anni è invece stata rinvenuta esanime nei boschi di Caronia. Ora l’attenzione è rivolta nei confronti di una famiglia formata da padre, madre e due figli adolescenti che si trovavano a bordo di una vettura “berlina grigia metallizzata” o “di colore chiaro”.

Stando a quanto riferisce ‘Messina Today”, sarebbero loro i testimoni che lo scorso 3 agosto si sarebbero fermati per soccorrere Viviana dopo l’incidente automobilistico. Il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, si è reso nuovamente protagonista di un appello quasi disperato affinché si possa fare chiarezza. Il procuratore si è incontrato con i giornalisti davanti al tribunale e in maniera accorata ha invitato tutti a fornire indicazioni su questi componenti familiari. (Continua dopo la foto)















Queste le parole di Cavallo: “Si tratta di un uomo, una donna e un ragazzo ed una ragazza. Il padre era quasi calvo, abbronzato e indossava una maglietta arancione. La donna ha sui 45 anni, indossava un vestito blu. Hanno fatto un’opera meritoria, spero che si facciano vivi adesso”. Il procuratore di Patti ha poi aggiunto: “Riteniamo che questi signori, oltre ad essersi fermati sul luogo dell’incidente, abbiano iniziato anche delle ricerche scavalcando il guardrail”. (Continua dopo la foto)















Il suo intervento si è concluso così: “Quindi, ripeto ancora una volta, questi signori hanno compiuto un’opera meritoria, proseguano in quest’opera e ci dicano quello che hanno visto”. Inoltre, stando a quanto riferito in queste ore dall’agenzia giornalistica Adnkronos, sarebbe in corso un sopralluogo proprio nella zona dove è stato ritrovato il cadavere della Parisi. A quanto sembra, i poliziotti sono saliti con un fuoristrada fino al luogo nei pressi del traliccio dove si trovava il corpo. (Continua dopo la foto)









Nonostante le ricerche proseguano incessantemente, gli investigatori non hanno trovato alcuna traccia riconducibile al figlio Gioele. Intanto, l’avvocato della famiglia di Viviana ha annunciato: “Secondo quanto è emerso ieri dopo l’autopsia e visto che le ricerche proseguono a Caronia e Sant’Agata di Militello negli stessi punti degli altri giorni riteniamo che l’ipotesi che si sta perseguendo sia quella del suicidio di Viviana”.

“Ecco dov’era Gioele”. Viviana Parisi, spunta un video. Cosa è successo in quel ‘buco di 22 minuti’