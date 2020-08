Nonno spara al nipotino di 7 anni: il bimbo lotta tra la vita e la morte. Cosa è successo

Un bimbo di soli 7 anni è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Roma. Le sue condizioni sono gravissime e derivano da una ferita da arma da fuoco alla testa. Il bambino, di soli 7 anni, ha riportato una grave lesione alla testa a causa del proiettile partito da una pistola mentre era a casa del nonno. Il tragico accadimento è avvenuto stamani a Roma in via Sillaro, zona Conca d’Oro, e ha visto accorrere gli agenti delle Volanti e del commissariato Fidene.

Gli inquirenti hanno cercato di ricostruire i fatti, e da un primo puzzle della vicenda, assemblato dalla Polizia di Stato, designata ad indagare sulla vicenda, a sparare pare sia stato proprio il nonno del piccolo, di anni 76 anni. A quanto pare il racconto dell'uomo è risultato da subito lucido e affidabile. Il nonno del piccolo 7enne, avrebbe infatti raccontato che nel compiere il gesto di riporre la propria pistola, regolarmente detenuta, sarebbe partito improvvisamente un colpo.





























Un incidente in tutto e per tutto. All'interno dell'abitazione era presente anche il padre del bambino, l'uomo si trovava in bagno mentre il tragico avvenimento si consumava. Il papà del piccolo, una volta udito lo sparo è immediatamente uscito dalla stanza in cui si trovava e davanti agli occhi gli si è materializzata l'orribile scena: il figlio riverso per terra e ferito alla testa. Gli operatori del 118 sono stati allertati immediatamente, e hanno provveduto a trasportare all'ospedale Umberto I il piccolo a sirene spiegate. In queste ore sono in corso i rilievi della polizia scientifica all'interno dell'abitazione.









Secondo una prima ricostruzione sembra che il bimbo, adesso ricoverato in codice rosso al Policlinico Umberto Primo di Roma, sarebbe andato a casa del nonno con il papà. Poco dopo sarebbe partito accidentalmente un colpo dalla pistola che il nonno stava riponendo, secondo quanto raccontato dal 76enne. La sua versione dei fatti, comunque, dovrà essere accertata. Da chiarire, infatti, il motivo che ha spinto l’anziano a maneggiare una pistola in presenza di un bambino piccolo. Il nonno ora è in stato di fermo e sotto choc.

