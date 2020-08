“Era una grande fan”. Bianca muore a 20 anni in un incidente. Il saluto da brividi della sua band del cuore

Dopo giorni dal terribile incidente avvenuto domenica 2 agosto sul Sempione a Parabiago, Bianca Ballabio si è spenta. La ragazza aveva 20 anni e era una studentessa di medicina. Il sinistro in cui era rimasta coinvolta era già costato la vita al suo amico Pietro Calogero. La tragedia ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di domenica 2 agosto, attorno alle 19.15, quando la moto dell’amico di Bianca, Pietro, una Kawasaki Ninja, con lui alla guida e lei passeggero, si è schiantata improvvisamente contro una Fiat 500.

L’auto era condotta da una donna di 31 anni. I giovani, entrambi 20enni, erano stati sbalzati a terra a causa del violento impatto. Pietro morto sul colpo, mentre Bianca stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale di Monza, luogo in cui ha combattuto fino a martedì 11 agosto. La conducente della Fiat 500 è attualmente all’ospedale di Legnano, in cui era stata trasportata d’urgenza il 3 agosto con lesioni gravi. Nelle ultime ore è accaduto un episodio piuttosto toccante. (Continua dopo le foto)





























Bianca Ballabio era una fan sfegatata dei Muse, rock band britannica, nelle ultime ore gli artisti in persona le hanno voluto rendere omaggio. Bianca aveva vent’anni ed era di Legnano, la sua tragica morte, insieme a quella del suo amico e coetaneo Pietro Calogero, ha toccato tutta Italia. I Muse hanno voluto ricordarla tramute due foto pubblicate su Instagram e su Twitter, una di Bianca a un loro concerto e un’altra in cui lei è stata immortalata davanti alla pubblicità del loro ultimo album. “Siamo devastati dalla notizia della morte di una delle nostre più grandi fan”, si legge nel post pubblicato dalla band e che presenta la firma dei tre componenti dei Muse, Matt, Dom e Chris. (Continua dopo le foto)









Prosegue il post pubblicato dai Muse: “Bianca partecipava praticamente a tutti i nostri concerti europei, dormiva lì per essere sicura di avere un posto in transenna. Non vedevamo l’ora di vederla con la sua parrucca rosa in quel mare di persone, sempre felice e cantando. I nostri pensieri e preghiere vanno alla sua famiglia e a tutte le vite da lei toccate. Ci mancherai, Bianca”. La 20enne Bianca Ballabio è morta martedì 11 all’ospedale San Gerardo di Monza, 8 giorni dopo l’incidente. Era ricoverata lì dallo scorso 2 agosto, giorno della tragedia. Ieri si è diffusa la notizia che il funerale si svolgerà nella chiesa di San Domenico, a Legnano. Mentre nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 agosto, è prevista l’autopsia. Successivamente verranno fissati data e orario dell’estremo saluto a Bianca Ballabio.

“Dove è morta e cosa escludiamo”. Viviana Parisi, parla il medico dell’autopsia