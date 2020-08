“Secondo quanto è emerso ieri dopo l’autopsia e visto che le ricerche proseguono a Caronia e Sant’Agata di Militello negli stessi punti degli altri giorni riteniamo che l’ipotesi che si sta perseguendo sia quella del suicidio di Viviana”. Lo ha detto l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia di Viviana Parisi, spiegando che le fratture e le ecchimosi” riscontrate dall’autopsia “sono compatibili con una caduta dall’alto, ad esempio il traliccio nei pressi del quale è stata ritrovata Viviana.

Si tratta soltanto di mie ipotesi, saranno ovviamente gli inquirenti a fare chiarezza nei prossimi giorni”. L’autopsia eseguita ieri sera ha rivelato che Viviana aveva delle fratture multiple sul bacino, sulle braccia, sulle gambe. Come ha raccontato uno degli esperti che ha partecipato all’esame post mortem, l’entomologo forense Stefano Vanin, la 43enne dj e vocalist è sicuramente morta sul luogo del ritrovamento, una zona impervia dove da giorni si stanno concentrando anche le ricerche del figlio Gioele, 4 anni, scomparso anche lui dallo scorso sabato. (Continua a leggere dopo la foto)















L’autopsia non ha però sciolto i nodi che tutti aspettavano: l’ora della morte e le cause. Stando a quanto dichiarato dalla procura di Patti, infatti, restano tutte plausibili le ipotesi: sia quella dell’omicidio, sia il suicidio, anche se quest’ultima – sostiene il legale della famiglia, Pietro Venuti – “è ad ora la più seguita“. (Continua a leggere dopo la foto)















Ha parlato anche Stefano Vanin, l’entomologo che in passato ha lavorato anche ai casi di Yara Gambirasio, Melania Rea ed Elisa Claps, il quale ha coadiuvato i medici durante l’autopsia e che ha spiegato sulle pagine del Corriere della Sera che “le certezze sono ancora poche. Diciamo che, probabilmente, la signora è morta nel luogo del ritrovamento. Cioè, non è stata uccisa altrove“. (Continua a leggere dopo la foto)









Per fare il punto sul caso di Viviana Parisi e il figlio, questa mattina alle 11.30 ci sarà un nuovo vertice in Prefettura, a Messina. Secondo indiscrezioni, si discuterà del perimetro delle ricerche di Gioele, di 4 anni, scomparso dal 3 agosto. E intanto in queste ore i vigili del fuoco, protezione civile, e volontari stanno setacciando la zona alla ricerca del bambino.

Caos tra gli ospiti, Beppe Convertini costretto a intervenire: cosa è successo in diretta