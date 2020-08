Una notizia terribile sconvolge l’Italia intera. Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 agosto, una frana si è staccata a Chiareggio, in Valtellina, causando la morte di tre persone. A fornire la notizia è Areu, il quale ha aggiunto che ad essere deceduti sono stati gli occupanti di un’automobile travolta improvvisamente da una marea di detriti. L’auto è poi finita in un torrente. Stando a quanto appreso finora, la frana si sarebbe verificata in seguito ad un violentissimo temporale abbattutosi in zona.

Le vittime sarebbero due adulti ed una bambina, mentre risulta in gravissime condizioni un altro bimbo di appena cinque anni. Quest'ultimo pare sia stato trasportato in ospedale in codice rosso. Più precisamente coloro che hanno perso la vita sono un uomo, una donna ed una bimba, mentre l'altro piccolo è stato immediatamente trasferito con l'ausilio di un elicottero al nosocomio 'Papa Giovanni XXIII'. E la speranza è che almeno la sua vita possa essere salvata in queste ore.















Altre persone sarebbero rimaste coinvolte in modo molto marginale e sono riuscite ad allontanarsi prontamente, senza subire gravi conseguenze. Areu ha detto ancora che non si sa con certezza se ci siano altri individui travolti dalla furia dello smottamento. Al momento è dato sapere che la pioggia di detriti è piombata a valle nei pressi dell'imbocco dell'abitato di Chiareggio, una località turistica che si trova in quota a Chiesa di Valmalenco, in provincia di Sondrio.















Il mezzo coinvolto dunque è stato trascinato nel torrente sottostante, non lasciando alcuno scampo alle tre persone. Dopo l'incredibile tragedia è subito intervenuto sul luogo dell'accaduto il soccorso alpino di Morbegno. Inoltre, sono giunti l'elicottero del 118 di Sondrio e quello di Como. Da segnalare anche la presenza dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Sondrio. Questi ultimi dovranno fare i rilievi del caso per comprendere l'esatta dinamica dei fatti che hanno portato al dramma.









Quindi, proseguono le ricerche di eventuali dispersi sotto i detriti, ma per ora non ci sono ulteriori informazioni in merito. Stando a quanto riferisce la stampa locale, il piccolo borgo della Valmalenco risulta attualmente ancora completamente isolato. Il temporale è sopraggiunto in maniera violenta ed inaspettata, non dando nessuna possibilità di salvezza alle vittime.

