“Invece del resto dammi un Gratta e Vinci”. Mai gelato fu più fortunato: quanto ha vinto in un colpo solo

Una notizia davvero bella proviene dal gioco d’azzardo, che dunque non nasconde solo aspetti negativi. Una storia pazzesca arriva infatti da Castelbellino, un paese in provincia di Ancona, e riguarda una coppia di mezza età. Lui è un artigiano, mentre lei lavora come impiegata. Il resto avuto dall’acquisto di un gelato è infatti stato investito per un gratta e vinci, più precisamente il ‘Mega Miliardario’. Una giocata giunta a sorpresa, quindi inaspettata, ha permesso di ottenere una vincita clamorosa.

Nonostante non avessero chissà quali pretese, sono riusciti a conquistare una cifra da capogiro, ovvero la bellezza di 10 mila euro. Tenuto conto della somma di denaro usata per l’acquisto del biglietto, decisamente misera, il successo al gioco è da considerare ancora più incredibile. Lo stesso bar situato nella zona di Scorcelletti era stato protagonista di altre vincite importanti. Infatti, in altre occasioni, due persone erano state in grado di vincere sempre 10 mila euro a testa. (Continua dopo la foto)















Questa attività commerciale sembra quindi portare moltissima fortuna ai giocatori. Un’altra notizia sicuramente grandiosa per il bar ‘Smile’ e soprattutto per il suo titolare Sergio Fava. Grazie anche alla stagione estiva, che favorisce l’incremento di vendita di gelati, questa coppia ha potuto festeggiare una vittoria insperata grazie a pochi spiccioli di resto derivanti dal resto. La dea bendata ha bussato decisamente in modo preponderante e per loro non resta ora che spenderli al meglio. (Continua dopo la foto)















Alcuni mesi fa una storia veramente commovente era invece giunta dall’Australia. Un ragazzo australiano di vent’anni ha vinto il primo premio da 4,8 milioni di dollari della lotteria d’Australia. Secondo quanto riportato dalla Bbc, l’uomo, di Adelaide, riceverà una rendita di 20mila dollari al mese per i prossimi 20 anni. “Siamo una giovane famiglia, abbiamo un bambino. Con questo siamo a posto per il resto delle nostre vite. Sono stato molto stressato negli ultimi tempi, finalmente tiro un sospiro di sollievo”. (Continua dopo la foto)









Nella serie “Il Milionario”, ci sono cifre indicative riportate sul biglietto che indicano senza nemmeno aver grattato se vinceremo qualcosa e quanto. Raramente ci sono due biglietti consecutivi vincenti, ma ci sono almeno alcune vincite in ogni pacco di biglietti. Pertanto, se sai che un biglietto vincente è già stato acquistato da un determinato pacchetto, smetti di giocare per qualche giorno e torna in seguito.

Meteo Ferragosto 2020, pioggia su parte dell’Italia. Sorpresa bollente per i prossimi giorni