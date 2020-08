“Non ci sono ferite da arma da taglio o da fuoco sul corpo di Viviana Parisi”. E’ quanto emerge dall’autopsia eseguita ieri sera all’ospedale Papardo di Messina. La conferma arriva dall’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia del marito della donna. Il suo corpo “presenta ferite compatibili con una caduta”. Quindi “non è stata colpita con un’arma”.

"Secondo quanto è emerso ieri dopo l'autopsia e visto che le ricerche proseguono a Caronia e Sant'Agata di Militello negli stessi punti degli altri giorni riteniamo che l'ipotesi che si sta perseguendo sia quella del suicidio di Viviana", ha aggiunto il legale, spiegando che le fratture e le ecchimosi" riscontrate sono compatibili con una caduta dall'alto", ad esempio il traliccio nei pressi del quale è stata ritrovata Viviana. Si tratta soltanto di mie ipotesi, saranno ovviamente gli inquirenti a fare chiarezza nei prossimi giorni". Proprio sul traliccio, oggi verranno eseguiti nuovi controlli.















L'autopsia eseguita ieri sera ha rivelato che Viviana aveva delle fratture multiple sul bacino, sulle braccia, sulle gambe. A questo punto il legale non esclude che la donna si sia potuta gettare dal pilone sotto il quale è stata trovata senza vita. Anche se non si escludono le altre ipotesi. La donna potrebbe essere stata presa colpita con un oggetto molto contendente, una catena ad esempio, oppure una mazza. Ma sono solo ipotesi.















L'ipotesi che la donna si sia tolta la vita non è più un tabù nemmeno per il padre. E anche il suocero Lillo Mondello scandisce: "Da quando c'è stato questo maledetto virus, Viviana era molto turbata", tanto che "è stata anche ricoverata", prima di precisare che «era dolcissima, brava e non lasciava mai il bambino". La mamma-deejay "aveva dei problemi", ammette l'avvocato Venuti, confermando l'assunzione di psicofarmaci. "Sembra che il periodo del Covid abbia peggiorato la sua condizione". si limita ad aggiungere.















E più l’ipotesi del suicidio prende corpo, più la sorte di Gioele s’avvinghia a ciò che la madre potrebbe aver deciso di fare di lui. Qui le sensazioni di investigatori e familiari si divaricano. Con questi ultimi ancora legati, forse più per sentimento che per ragione, all’ipotesi di una terza persona sul luogo della scomparsa. Anche se nonno Lillo sussurra: «Io ho un’idea di questa vicenda, ma non dico niente».

