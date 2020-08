Morto il parrucchiere di Beauty and Fashion: trovato senza vita nel bagno del suo salone

Sembrava proprio che la settimana per Moreno Rinaldi, il parrucchiere del salone Beauty and Fashion di Padova, fosse iniziata davvero alla grande. L’uomo, infatti, lunedì scorso, aveva condiviso su Facebook uno scatto in compagnia della moglie Cinzia e dei loro amatissimi figli. Una fotografia che li ha immortalati sorridenti e sereni, pronti a godersi appieno la settimana di ferragosto.

In quel post condiviso su Facebook, il parrucchiere Rinaldi aveva scritto una bella didascalia piena di grinta: “Giornata Relax”. Anche la didascalia lasciava credere che quella giornata avrebbe avuto un tono super positivo. Ma la tragedia e lo sconforto erano dietro l’angolo, perché a sole 24 ore di distanza da quella foto condivisa su Facebook e quindi da quella giornata di relax trascorsa in famiglia, Rinaldi ha perso la vita. (Continua dopo le foto)





























La vita del parrucchiere più noto di Padova si è spenta. A fare il ritrovamento del corpo è stato il collega del salone Beauty and Fashion, appartenente a Moreno Rinaldi. Il collega si era recato in bagno, subito prima di cominciare il turno di lavoro, e ha trovato Moreno esanime sul pavimento. Scattata immediatamente la chiamata dei soccorsi, nutrendo la lontana speranza di potergli salvare la vita. Purtroppo i sanitari, una volta giunti sul posto non hanno potuto far altro che costatarne e dichiararne il decesso. (Continua dopo la foto)









La notizia dell’inaspettata morte di Rinaldi è stata data dal Mattino di Padova e sta rimbalzando in queste ore via social. Ad oggi non ci è dato sapere da quale causa possa essere scaturita la morte di Moreno Rinaldi, ma arriveranno sicuramente più chiarimenti nelle prossime ore. A piangere la scomparsa di Moreno Rinaldi sono la moglie Cinzia ed i due figli, una famiglia tanto legata ed affiatata. Nelle ultime ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio scritti sul profilo Facebook del parrucchiere, che a quanto pare era amato da molte persone. La famiglia non ha ancora reso noto quando si terranno i funerali.

“Sta facendo di tutto”. La soffiata pazzesca su Stefano De Martino. E di mezzo c’è Belen