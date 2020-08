“Dobbiamo valutare”. Viviana Parisi, tutte le fasi dell’autopsia sulla donna trovata morta a Caronia

E’ iniziata l’autopsia sul corpo di Vivian Parisi, la deejay di 43 anni trovata senza vita sabato pomeriggio nei boschi attorno a Caronia nel messinese. Si è dovuto attendere l’arrivo dell’entomologo forense che prima di raggiungere l’ospedale Papardo di Messina è voluto andare sul luogo del ritrovamento del corpo insieme con il Procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo che coordina l’inchiesta. L’entomologo è Stefano Vanin e arriva dalla Liguria, mentre il medico legale è Elvira Ventura Spagnolo insieme con la professoressa Daniela Sapienza.

“Adesso procederemo con un esame Tac – ha detto il medico legale Elvira Ventura -, per valutare eventuali lesività che normalmente non andiamo a ispezionare normalmente, quindi si procederà con il repertamento entomologico e con l’esame autoptico”.”Dobbiamo vedere le condizioni del cadavere – dice – dobbiamo valutare secondo le tempistiche da seguire”. Presenti all’autopsia in corso all’ospedale di Messina anche due consulenti legali della famiglia di Viviana. (Continua dopo la foto)















Hanno nominato un proprio consulente, il medico legale Pina Certo, e due legali per rappresentarla, gli avvocati Pietro Venuti e Claudio Mondello. “Vaveva dei problemi di salute, certificati. Nel periodo del Covid questa chiusura forzata l’aveva sconvolta. Sembra che volesse andare in un determinato punto, a Caronia, ma non ne conosco il motivo” ha detto l’avvocato Pietro Venuti, consulente legale della famiglia di Viviana Parisi che partecipa all’autopsia a Messina. (Continua dopo la foto)















“Non so se l’incidente è avvenuto prima o dopo la scomparsa del bambino e anche il ritrovamento dopo sette giorni in una zona già battuta”, dice. “Il marito di Viviana come tutta la sua famiglia vogliono conoscere la verità sulla morte della donna”. “Il marito non è turbato dalle indagini – dice – ma rammaricato e distrutto dalla vicenda ha perso una moglie e non si trova il figlio”, dice. “Sono tanti gli interrogativi”, dice ancora. “Viviana ha camminato per un tratto ed era stata vista ma non è scattato immediatamente un controllo perché fosse lì”. “Ci sono tanti punti oscuri sulla scomparsa e la morte di Viviana Parisi, ma noi siamo fiduciosi negli organi inquirenti”. (Continua dopo la foto)









“Da quando c’è stato Il coronavirus era cambiata ma era prima dolcissima. Bravissima. Non lasciava mai il Bambino. Non lo abbandonava mai” ha detto Letterio Mondello, padre di Daniele Mondello, il marito di Viviana. “Forse ha fatto rifornimento e poi ha comprato le sigarette, non lo so”, dice a chi gli chiede perché la donna fosse andata a Sant’Agata di Militello. “Non ho paura che Daniele venga coinvolto nelle indagini, perché non ha fatto nulla di male”, dice. “Forse si voleva aggrappare al pilone, perché l’hanno trovata lì”.”Aspetto qui per vedere quello che sta succedendo”, spiega. “Io ho un’idea ma non posso dire niente”, dice. L’esito dell’autopsia è atteso dagli inquirenti con particolare attenzione perché dal risultato dipenderà il proseguimento delle ricerche del piccolo Gioele, il figlio di quattro anni di cui si sono perse le tracce. Intanto proseguono senza sosta le ricerche del bimbo. Gli inquirenti utilizzano anche cani molecolari e droni per cercare il bambino, in un perimetro che supera i 400 ettari.

Caffeina by Adnkronos