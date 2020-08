Sei morti e 412 nuovi casi di coronavirus. Crescono sia le vittime che i contagi nelle ultime 24 ore in Italia. È quanto emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute, consultabile sul sito della Protezione Civile.

Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza è di 251.237 persone. I guariti sono 213 per un totale che sale a 202.461. In totale i malati sono 13.561. Di questi 49 sono in terapia intensiva e 801 ricoverati con sintomi. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 40.642 tamponi. È la Sicilia la prima regione per aumento di nuovi casi di coronavirus, dove oggi se ne registrano 89.















Dei 412 nuovi casi 68 vengono dalla Lombardia e 65 dal Veneto. 26 i nuovi casi in Piemonte, 23 nel Lazio, 22 in Toscana, 20 in Puglia e Sardegna, 19 in Emilia Romagna, 11 in Calabria e Liguria. Solo due le regioni senza nuovi casi, Valle d'Aosta e Molise. Salgono ancora gli attualmente positivi, che sono ora 13.561, quasi 200 in più rispetto a ieri.















IL BOLLETTINO DI OGGI – I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 251.237 (412 in più rispetto a ieri), di cui 35.215 morti e 202.461 guariti o dimessi, 213 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 13.561, ieri era di 13.368, un aumento di 193 unità. Sono 49 i malati in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri). Di questi, 10 sono in Lombardia (uno in più rispetto a ieri).









I ricoverati con sintomi sono 801, 22 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 12.711 (168 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 7.316.918, di cui 40.642 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 26.432). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 4.328.697. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

