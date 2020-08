“Potrebbe essere lontano”. Viviana Parisi, l’ipotesi sul piccolo Gioele

Solo l’autopsia potrà chiarire le cause del decesso di Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata morta sabato nei boschi vicino a Caronia, in provincia di Messina, a cinque giorni dalla sua scomparsa insieme al figlio di quattro anni Gioele. Un esito atteso dagli inquirenti con particolare attenzione perché dal risultato dipenderà il proseguimento delle ricerche del bambino di cui si sono perse le tracce.

La speranza adesso è ritrovare Gioele sano e salvo. E a questo proposito proseguono senza sosta le ricerche. Gli inquirenti utilizzano anche cani molecolari e droni per cercarlo, in un perimetro che supera i 400 ettari. L'esame autoptico verrà eseguita oggi pomeriggio all'ospedale Papardo di Messina dalle dottoresse Elvira Spagnolo Ventura e Daniela Sapienza e da un esperto di larve e insetti arrivato da Genova.















Il mistero resta sempre nei 22 minuti di buco, da quando la donna è uscita in auto dalla A20 da Sant'Agata di Militello e poi è rientrata in autostrada. È fondamentale scoprire cosa abbia fatto Viviana in quel lasso di tempo per capire che fine abbia fatto il piccolo Gioele e soprattutto se possa essere lontano da dove è stato rinvenuto il cadavere della madre. Ipotesi, questa, non esclusa dal quotidiano La Sicilia. Le uniche certezze sono che la donna ha compiuto un percorso fatto a piedi, dopo aver urtato un furgone con la sua auto nella galleria lungo la A20 Messina-Palermo.















La dj ha lasciato la sua auto nella piazzola dell'autostrada qualche centinaio di metri più avanti, per arrivare fino al punto in cui è stata trovata senza vita a circa un km e mezzo di distanza. In queste ore il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, titolare dell'inchiesta per omicidio e sequestro di persona sulla morte della dj, ha lanciato anche un appello alle persone che hanno riferito a gente sul posto di avere visto una donna con un bambino scavalcare il guard rail.









“Hanno fatto un’opera meritoria a fermarsi, per vedere se qualcuno avesse bisogno di essere soccorso – ha sottolineato Cavallo – adesso parlino con noi perché non sappiamo chi sono. È strano che nonostante il clamore mediatico non si siano ancora presentati o non ci abbiano contattati. Questa testimonianza è importante – ha spiegato il procuratore – per chiarire una volta per tutte se Gioele era con la madre o no”.

