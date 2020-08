Slitta con ogni probabilità al primo pomeriggio di oggi l’autopsia sul corpo di Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata senza vita sabato pomeriggio nei boschi attorno a Caronia (Messina). L’esame era previsto per questa mattina ma si attende l’arrivo di una esperta di entomologia forense, in particolare di larve e insetti.

L'autopsia sarà eseguita all'ospedale Papardo di Messina da Elvira Spagnolo Ventura e dalla professoressa Daniela Sapienza che verranno coadiuvate da una esperta entomologa che arriva dalla Liguria. L'esito è atteso dagli inquirenti con particolare attenzione perché dal risultato dipenderà il proseguimento delle ricerche del piccolo Gioele, il figlio di quattro anni di cui si sono perse le tracce.















Intanto la cognata della donna, Mariella Mondello, la zia paterna di Gioele, ha reso pubblico il referto medico dell'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto dove si evidenzia che "Viviana Parisi soffriva di manie di persecuzione" Una patologia che potrebbe essere all'origine della tragedia. In un articolo su La Stampa, la donna ha spiegato che la mamma del piccolo Gioele non era semplicemente depressa: "Diceva a mio fratello che era pedinata, ma erano soltanto cose che aveva nella sua mente".















"Non lo avrebbe mai ucciso", ha detto parlando del nipote Gioele. "Stava male mentalmente – ha spiegato ancora Mariella – anche se negli ultimi tempi sembrava stesse meglio, alternava periodi di serenità a periodi di crisi nervose". E ancora: "Litigi con mio fratello? No, ma a volte accendeva discussioni per fisime dovute allo stato mentale in cui si trovava", ha detto parlando del rapporto della donna con il marito Daniele Mondello, padre di Gioele.









Emerge quindi il ritratto di una donna che non si sentiva sicura, anzi, ma questo ancora è un mistero. La speranza adesso è ritrovare il bambino sano e salvo. E a questo proposito proseguono senza sosta le ricerche di Gioele. Gli inquirenti utilizzano anche cani molecolari e droni per cercarlo, in un perimetro che supera i 400 ettari.

