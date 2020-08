Lutto nel mondo della politica, il dramma in vacanza. Il suo corpo ritrovato in mare

Nella notte tra il 10 e l’11 agosto, si è propagata la notizia che Massimo Bossi, politico che ha ricoperto la carica di vicesindaco di Gallarate, fosse stato trovato morto. Da una prima ricostruzione della dinamica dell’accadimento, Massimo Bossi sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre faceva delle immersioni subacquee. L’uomo stava trascorrendo le vacanze con la famiglia in Puglia, nella località di Torre Ovo, in prossimità di Manduria, litorale ionico.

Ieri pomeriggio Bossi era uscito per mare a bordo di una piccola imbarcazione, con l'intenzione di effettuare delle immersioni in solitaria. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nella serata di ieri a largo della costa pugliese. Massimo bossi è nato il 4 luglio del 1958, era un imprenditore e non solo, infatti il 62enne, durante la propria vita, aveva intrapreso anche la strada della politica sposando i valori di Forza Italia. Nel passato ha ricoperto anche la carica di vicesindaco di Gallarate, alle amministrative del 2011 si era candidato per la mansione di sindaco ma aveva perso le elezioni, che andarono poi in favore di Edoardo Guenzani.





























Massimo Bossi la carica di sindaco l'aveva ricoperta per soli tre mesi, pro tempore, proprio prima delle elezioni. Invece negli ultimi anni aveva preferito non candidarsi più in toto, nonostante fosse da sempre un esponente di spicco del partito Forza Italia. Nella giornata di ieri si è consumato un dramma nel mare di Puglia: Massimo Bossi, imprenditore politico conosciuto, è deceduto mentre si trovava in vacanza con i familiari nel Salento. L'uomo si è spento all'età di 62 anni. Massimo Bossi, come dicevamo, ha militato attivamente e per anni Forza Italia.









La sua prematura dipartita si pensa sia stata dovuta ad un improvviso malore, coltolo durante l’uscita per mare in solitaria. Al vaglio, oltre l’ipotesi del malore improvviso, anche quella di una brutta caduta in acqua, che non gli avrebbe permesso di portarsi in salvo. Bossi era un volto parecchio noto a Gallarate, ma non solo, godeva di notorietà anche nel resto della provincia di Varese. Oltre ad essere un imprenditore di successo, aveva rivestito per la città di Gallarate, diversi ruoli in politica. Ricoprì anche la carica di assessore all’Urbanistica.

