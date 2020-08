Coronavirus, scattano i divieti per Ferragosto: la decisione dopo l’aumento dei contagi

Con il passare delle settimane politici, scienziati e gli stessi cittadini italiani cominciano a interrogarsi sui pericoli di una seconda ondata di Coronavirus. In particolare alla luce dell’impennata di contagi in molti Paesi europei, un aumento che, anche se in misura contenuta, è stato registrato anche in Italia, dove nei giorni scorsi i nuovi positivi sono tornati a crescere superando quota 500 in 24 ore.

Dati che preoccupano, soprattutto in vista di Ferragosto, quando le persone si ritroveranno insieme a festeggiare creando assembramenti e aumentando la possibilità di contrarre il covid-19. Per questo motivo amministrazioni locali e Regioni sono corsi ai ripari per mettere in campo divieti che permetteranno di tenere la situazione sotto controllo e scongiurare il più possibile nuovo focolai.















Divertimento sì, ma senza scordare la precauzione. E maggior attenzione alla movida è un obbligo, soprattutto a Ferragosto. In Sicilia, il governatore Musumeci vieta le discoteche al chiuso, stabilisce che le serate all'aperto siano contingentate e dispone l'utilizzo rigoroso della mascherina. Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha annunciato che renderà obbligatori i test per chi rientra da paesi con alta diffusione del Covid-19.















De Luca in Campania rinforza i controlli su aliscafi e traghetti mandando le forze dell’ordine a vigilare sull’uso della mascherina. A Modica e Scicli, in Sicilia, i sindaci hanno blindato le spiagge per le sere del 10 e 14 agosto.

"Lasciare le spiagge come liberi posti di assembramento in serate così particolari sarebbe rischiosissimo, perché sappiamo bene quante migliaia di giovanissimi ogni anno trascorrono la notte di San Lorenzo e la vigilia di Ferragosto in spiaggia", spiega Ignazio Abbate, sindaco di Modica. Stessa decisione nella spiaggia di Numana, nel Conero (Marche), dove è vietato l'utilizzo delle spiagge libere nelle ore notturne.









Su tutta la costa del Comune di Siracusa, c’è il divieto di utilizzare di tende, gazebo o strutture improvvisate. A Cervia per assistere ai fuochi d’artificio è necessario prenotarsi perché i posti disponibili sono solo mille. Divieti a tappeto sono stati predisposti a Civitanova Marche, Chioggia, Pescara, Melendugno, Padova (dove il Comune ha annullato lo spettacolo pirotecnico in Prato della Valle a cui sono stati preferiti diversi eventi sparsi per la città). Lo scorso sabato, oltre 100 locali sono stati chiusi per il mancato rispetto delle norme anti-coronavirus come il distanziamento sociale e l’uso di mascherine.

