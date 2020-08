Tragico incidente stradale in Abruzzo, precisamente nel confine tra San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti e Pescara. Un ragazzo di 15 anni, Daniel Colarossi, è morto a causa delle ferite riportate nello schianto con il suo motorino.

Il ragazzo era alla guida del suo scooter, quando ha perso improvvisamente, per cause ancora al vaglio della polizia municipale di Pescara, ha perso il controllo del mezzo a due ruote cadendo rovinosamente sull'asfalto. L'impatto è stato terribile. Pochi minuti dopo i testimoni oculari hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Chieti, ma per lui non c'è stato niente da fare.















Il personale del 118 ha provato a a salvare la vita al 15enne ma le ferite riportate nell'incidente erano troppo gravi. Daniel Colarossi è morto durante il trasporto all'ospedale di Pescara. Dei rilievi si è occupata la polizia municipale di Pescara che sta ricostruendo la dinamica anche attraverso le testimonianze degli automobilisti che hanno assistito alla scena. Non ci sembrerebbero altri mezzi coinvolti.















L'intera comunità di San Giovanni Teatino si è chiusa nel dolore dopo che la notizia della tragedia si è diffusa nel corso del pomeriggio di domenica 9 agosto. Il 15enne era un giovane promessa dal rugby, come scrive "Chieti Today"sin da bambino aveva frequentato con passione il Sambuceto rugby, che ieri sera con un post su Facebook lo ha ricordato con affetto.









“Guardavi il pallone da rugby sempre con determinazione, perché amavi questo Sport. Nell’ultimo periodo ti eri allontanato dal Club ma ogni volta che incontravi qualcuno di noi le tue parole erano sempre di un sicuro ritorno in campo a giocare e a divertirti . Ciao piccolo Campione, guardaci dal cielo e stai vicino ai tuoi cari”. Lascia i genitori Alessandro e Michela e la sorella maggiore Martina.

