“Perché l’hanno trovata dopo 4 giorni?”. Morte Viviana Parisi: cosa ‘non torna’. E spuntano le ipotesi

“Perché l’hanno trovata solo dopo quattro giorni? Forse le ricerche per trovare Viviana e Gioele dovevano partire prima. Le ricerche sono partite in ritardo. Il corpo di mia cognata è stato trovato a meno di 2 km dall’autostrada”. A parlare è Mariella Mondello, la sorella di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata morta ieri a quattro giorni dalla sua scomparsa.

Adesso la cognata spera che il piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni, che era con la mamma, "sia ancora vivo" e che "venga trovato al più presto". Intanto sono tre le ipotesi sulla morte della donna trovata morta sabato 8 agosto nei boschi di Caronia (Messina). Ne sono convinti gli inquirenti che stanno indagando, in particolare, su "22 minuti di buco" da quando la donna è uscita in auto dalla A20 da Sant'Agata di Militello e poi è rientrata in autostrada.















Per capire che fine abbia fatto il piccolo Gioele, il bambino di 4 anni che si trovava con la donna e di cui si sono perse le tracce. Gli investigatori stanno cercando di accertare se in quei 22 minuti di 'buco' la donna abbia potuto consegnare il piccolo a qualcuno.















Dopo aver urtato un furgone con la sua auto nella galleria lungo la A20 Messina-Palermo, la dj ha lasciato la sua auto nella piazzola dell'autostrada qualche centinaio di metri più avanti, per arrivare fino al punto in cui è stata trovata senza vita a circa un km e mezzo di distanza.









Le tre ipotesi investigative – La prima è che Viviana Parisi “abbia prima ucciso il figlio e poi si sia suicidata, dopo avere nascosto il cadavere del piccolo”. Un’altra ipotesi è che la dj “avesse un appuntamento con qualcuno che poi l’ha uccisa insieme con il figlio Gioele”. Infine, la terza ipotesi è che la donna abbia prima consegnato il figlio a qualcuno e poi si sia tolta la vita.

