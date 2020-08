Si tuffa per aiutare bambini in difficoltà, papà muore annegato. Aveva 53 anni

La tragedia è avvenuta nella giornata di domenica 9 agosto a Feraxi, nel comune di Castiadas, a circa quaranta km da Cagliari. Un uomo si è tuffato in mare per salvare suo figlio e un altro bambino, in difficoltà tra le onde, poi il malore fatale. Alessandro Perra aveva 53 anni ed era il noto proprietario della salumeria “Lo Squisito” in via Tiziano. I suoi colleghi tutti, lo piangono accoratamente: “Hai scritto pagine indimenticabili nel mondo enogastronomico cagliaritano, sarai per sempre nei nostri cuori”. La dinamica dell’incidente è stata una successione di fatti che ha portato Perra a ritenere necessario gettarsi tra le onde per prestare soccorso a due bimbi in difficoltà su di un materassino. (Continua dopo le foto)





























Alessandro Perra, aveva 53 anni ed era residente a Selargius. In seguito al suo tuffo in mare è morto poco dopo, il decesso sarebbe stato causato da un malore. I soccorsi hanno agito rapidamente, ma per il 53enne non c’era comunque più niente da fare. I bambini invece sono stati trasportati a riva, illesi. Il cuore di Perra ha cessato di battere in una domenica pomeriggio d’estate che si è trasformata in tragedia. Il 53enne era un volto molto conosciuto a Cagliari, nella fattispecie all’interno del rione di San Benedetto, per merito della sua salumeria, Lo Squisito, punto di riferimento di cagliaritani e sardi in generale, ma anche di turisti. In queste ore i suoi colleghi non smettono di ricordarlo. (Continua dopo le foto)









“Siamo tutti vicini alla famiglia Perra in questo tragico momento e facciamo le più sentite condoglianze per la scomparsa di Alessandro. Abbiamo appreso con profonda tristezza e incredulità della prematura scomparsa di Alessandro, titolare della storica salumeria Lo Squisito, non solo un cliente ma un amico. Un uomo la cui vita professionale è sempre stata dedicata al cibo, che ha scritto tante pagine indimenticabili nel mondo dell’enogastronomia cagliaritana. Non ci sono parole che possano placare lo sconcerto e il dolore per la tua scomparsa. È stato per noi un grande onore aver potuto lavorare per te, contribuendo a realizzare uno dei tuoi tanti sogni. Eri un uomo di sani principi e di rara correttezza e serietà. Da oggi ci sentiremo tutti più poveri. Fai buon viaggio, Ale. Sarai per sempre nei nostri cuori”.

