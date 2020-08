Franca Valeri è morta. L’attrice e volto televisivo si è spenta all’età di 100 anni, era nata il 31 luglio e il 2020 è stato un anno ricco di celebrazioni e momenti importanti per lei. Nata nel 1920 a Milano, di buona famiglia di origine ebraica, negli anni si è fatta conoscere come scrittrice e autrice di libri e commedie, e non più solo come attrice e comica in tv. Dalla “Signorina Snob” alla “Sora Cecioni”, sono tantissimi i ruoli indimenticabili della grande artista.

Dopo il tentativo di entrare all'Accademia di arte drammatica di Roma, fallito e nascosto alla famiglia, arrivano i primi personaggi e caricature a teatro, dalle quali emerge la sua vena comica. L'esordio arriva nel 1947 con il personaggio di Lea Lebowitz, una ebrea innamorata del rabbino, in un lavoro teatrale che precede il suo ingresso nella compagnia del Teatro dei Gobbi, dove trova anche Luciano Salce, gruppo con il quale trascorrerà molto tempo a Parigi dove si esibirà in molti teatri con sketch satirici sulla società contemporanea senza ausilio di scene e costumi.















Il percorso a teatro è preludio del suo approdo al cinema, che avviene negli anni Cinquanta, con il primo impegno che è in un film di Federico Fellini, Luci della verità, cui seguirà una serie di film con Alberto Sordi e Totò, che lei adorava: "Ci accumunava l'amore per gli animali – aveva detto – Parlavamo sempre di cani. Lui aveva creato un posto per proteggerli. Poi l'ho fatto anch'io: ho un rifugio per cani abbandonati a Trevignano Romano".















Alberto Sordi invece lo definiva "meraviglioso. Sembrava svagato ma era molto professionale e dedito al lavoro. Un grande compagna di scena". Negli anni seguenti fa anche il suo esordio editoriale, derivante dalla traduzione scritta delle sue prime espeirenza teatrali. Gli anni successivi sono quelli segnati da molti film diretti dal suo primo marito Vittorio Caprioli e che precedono il boom della televisione, un mezzo giovane che sta vivendo un momento di splendore.











Da Studio Uno a Sabato Sera, Franca Valeri diventa una vera e propria colonna di alcuni dei più noti varietà Rai diretti da Antonello Falqui. In questo contesto avviene anche la sua collaborazione con Mina, che al tempo sollevò voci su una loro presunta rivalità- Gli anni successivi la vedono molto presente al teatro e in Tv, con sceneggiati in cui affianca gli amici Gino Bramieri e Nino Manfredi, mentre gli ultimi anni sono stati ricchi di omaggi da parte del mondo dello spettacolo e della televisione. Oltre al David già menzionato del 2020, nel 2009 aveva partecipato a una puntata de I Migliori Anni di Carlo Conti, omaggiata dal pubblico, così come era accaduto nel 2014, quando aveva preso parte alla seconda serata del festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

