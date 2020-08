Viviana Parisi, continuano le ricerche del piccolo Gioele. Ma spunta un’ipotesi che fa rabbrividire: cosa sarebbe successo al suo corpo

Viviana Parisi, il ritrovamento del cadavere nei boschi di Caronia e ancora tanti i misteri sulla sua morte. Irriconoscibile quel corpo senza vita trovato a 500 metri dall’autostrada dove la donna aveva avuto un incidente con la sua auto. Alcuni accessori hanno permesso di proseguire nel riconoscimento per poter confermare che si trattasse davvero del corpo di Viviana.

Primo indizio tra tutti, dal forte impatto emotivo, senza dubbio la fede nuziale, con incise le scritte della data del matrimonio e il nome del marito. Poi le scarpe e persino una collanina. Senza alcun dubbio, quel corpo è quello di Viviana Parisi, la 43enne scomparsa insieme al figlio di 4 anni Gioele. Ma in quei boschi di Caronia aleggiano ancore molti misteri sulla morte della donna.















Ovviamente non poteva che spettare al marito Daniele Mondello il riconoscimento degli oggetti personali rinvenuti insieme al cadavere. Un momento intriso di dolore, straziante alla vista e all'anima. Il corpo di Viviana, reso irriconoscibile dagli animali selvatici, verrà comunque sottoposto al test del Dna, come avvaloramento di una realtà ormai del tutto incontestabile.















Ma la morte della 43enne continua a non convincere del tutto. Tra elementi del tutto oggettivi, si attende ancora il parere del medico legale. Poi, Gioele, del tutto scomparso nel nulla. Le ricerche del bambino riprenderanno nelle prossime ore anche con l'ausilio dei cani molecolari. Eppure il drammatico evento non permette ancora di scartare alcuni elementi essenziali alla ricostruzione delle dinamiche. Cosa ha portato madre e figlio ad allontanarsi fino a fare perdere le tracce per giorni interi?









E tornano quei venti minuti trascorsi da quando la donna ha preso tra l’uscita nel casello autostradale di Sant’Agata di Militello per poi rientrare in autostrada, proprio dove sarebbe accaduto l’incidente. Viviana si sarebbe allontanata con il bimbo in braccio. Poi il dettaglio di un traliccio che regge i cavi dell’energia elettrica e il corpo di Viviana poco distante da lì. Che la donna si sia gettata dall’alto dopo essere salita sull’impalcatura? Il piccolo Gioele è stato affidato a qualcuno? Ma tra le ipotesi, quella che il corpo del piccola possa essere stato sbranato dai cinghiali. Inoltre il medico legale ipotizza anche che Viviana Parisi sia morta lo stesso giorno della scomparsa.

