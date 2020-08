Trovato il corpo di una donna durante le ricerche di Viviana Parisi e del figlio Gioele

Potrebbe esserci una svolta nella scomparsa di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, spariti nel nulla sull’autostrada A20 dopo un incidente stradale. Nei boschi di Caronia, un paese in provincia di Messina, è infatti stato rinvenuto il corpo irriconoscibile di una donna. Ricordiamo che la 43enne ha fatto perdere le sue tracce assieme al figlio di 4 anni sei giorni fa. Resta da comprendere se possano esserci dei collegamenti tra il rinvenimento di questo cadavere e la vicenda della dj.

Stando alle prime notizie, il corpo senza vita di questa donna è stato trovato nella boscaglia da alcuni cani dei vigili del fuoco. Era ormai da giorni che pompieri, protezione civile, polizia e carabinieri stavano scandagliando la zona affinché potesse emergere qualcosa. Utilizzati anche nelle ricerche senza sosta cani molecolari e biologici e c'è stato il sorvolo di droni ed elicotteri. I familiari dei due scomparsi hanno lanciato diversi appelli nella speranza che la Parisi potesse raccoglierli e farsi viva.















Si era anche ipotizzato che questa salma potesse essere di una donna sparita nel nulla da ieri. Anche questa signora ha 43 anni ed era scomparsa da Castel di Lucio, ma è stata ritrovata a casa di una sua amica a Sant'Agata di Militello. Dunque questa ipotesi è da scartare. Stando ad alcune indiscrezioni raccolte da 'Il Fatto Quotidiano', la descrizione di questo corpo corrisponderebbe a Viviana. Ma non ci sarebbe alcuna traccia del bambino e quindi le ricerche stanno proseguendo.















Nessuna pista è comunque esclusa, dal gesto estremo all'allontanamento volontario ma sulla figura femminile intravista dai testimoni diretti dopo l'incidente il procuratore commenta. "Sono possibili entrambe le ipotesi. Come è possibile che siano morti, e non siamo ancora riusciti a ritrovarli. Ma per quanto e come li stiamo cercando, è un'ipotesi che ha l'1 per cento di probabilità. Io mi auguro che chiami, e che dica che stanno bene". Ma per il momento nessuna telefonata.









Tra le ipotesi circolate quella che Viviana Parisi abbia pianificato tutta la situazione fermandosi appunto sull’autostrada in questione e salendo su un’automobile guidata da qualcuno, con il quale si era messa d’accordo precedentemente. E quindi potrebbe anche avere attualmente un altro telefono e anche soldi. Nelle ultime ore il marito ha fatto uno straziante appello pieno di amore e dolore.

