Malore mentre guida, poi lo schianto contro un’altra auto: morto il capitano dei vigili urbani

Napoli, si spegne per sempre Ciro Colimoro. Il capitano era al comando dell’Unità Operativa della polizia municipale Scampia-Piscinola-Chiaiano-Miano e stava percorrendo a bordo della sua auto viale Augusto a Fuorigrotta, quando ha accusato un malore, poi rivelatosi essere fatale. L’uomo ha inoltre perso il controllo del veicolo andando incontro anche a un incidente con la vettura che lo precedeva.

Appena ha avvertito il malore Ciro ha sterzato repentinamente, collimando con un auto in strada lungo viale Augusto a Fuorigrotta. Ciro era un uomo di 66 anni stimato sia in ambito professionale che privato. Capitano al comando dell’Unità Operativa della polizia municipale Scampia-Piscinola-Chiaiano-Miano, già Dirigente del reparto motociclisti della polizia municipale di Napoli e del Reparto infortunistica stradale. (Continua a leggere dopo la foto).















Descritto da molti come uomo “generoso e con un temperamento d’acciaio”, come riportato su Il Mattino, lascia un vuoto incolmabile nella vita di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Al momento del forte malore, forse un infarto, e dell’incidente, altri automobilisti hanno chiamato i soccorsi, ma nulla è valso a salvargli la vita; Ciro è morto in strada dopo poco. (Continua a leggere dopo la foto).















Sempre in prima linea, Ciro ha dimostrato una grande capacità di gestione dei reparti operativi nell’ambito degli illeciti ambientali e nella lotta alla contraffazione e i risultati sono stati sempre notevoli. Ed è proprio sulla strada che perde la vita, la stessa a cui non aveva mai rinunciato, portando a compimento alla guida del reparto dell’Unità Operativa di Scampia Piscinola Chiaiano e Miano operazioni importanti atti a contrastare l’abusivismo e la vendita di merce contraffatta. (Continua a leggere dopo le foto).









Il comandante della Polizia Municipale di Napoli, Ciro Esposito, ricorda il suo grande valore come uomo e collega così: “Era un uomo buono e disponibile. Sempre attento ai problemi della nostra città e dell’ambiente in modo particolare. Abbiamo vissuto insieme tante esperienze ed ero sicuro della sua professionalità, proprio per questo gli avevo affidato il comando di Scampia, un quartiere in cui stava svolgendo lavori e servizio egregi non posso credere a quanto accaduto anche perché ci eravamo visti al comando proprio questa mattina. Tutto il corpo si stringe attorno alla sua famiglia ed al suo ricordo”.

Choc nel piccolo centro italiano: abusa di un ragazzino, gli invia foto intime e lo investe con l’auto. Arrestato pedofilo