Choc nel piccolo centro italiano: abusa di un ragazzino, gli invia foto intime e lo investe con l’auto. Arrestato pedofilo

Ha fatto salire in auto un 17enne a Montesano Scalo e, dopo essersi abbassato i pantaloni, gli avrebbe proposto di toccargli le parti intime. È stato arrestato per atti sessuali ai danni di un minore, un meccanico del Vallo di Diano denunciato dal ragazzino vittima dell’accaduto che sarebbe poi stato minacciato affinché non raccontasse della violenza.

Stando all’accusa e a quanto ricostruito dai carabinieri di Sala Consilina, guidati dal capitano Acquaviva, infatti, il 47enne meccanico prima ha costretto il 17enne a carezzarlo nelle parti intime. Sempre stando a quanto ricostruito dai militari il meccanico gli ha inviato anche alcuni messaggi, alcuni pure con foto di organi genitali maschili. (Continua a leggere dopo la foto)















E ancora in un’occasione – per intimorirlo così che non lo denunciasse – lo avrebbe investito, mentre il diciassettenne era a bordo dello scooter, facendolo cadere a provocandogli lesioni. Ma il ragazzo ha raccontato tutto al padre, che ha sporto denuncia ai carabinieri. Come ricostruisce il quotidiano ‘L’occhio di Salerno’, al centro delle indagini anche alcune immagini hard inviate al giovane dall’insospettabile meccanico. (Continua a leggere dopo la foto)















Il fatto è accaduto circa un mese fa. Il 17enne si è recato dal meccanico per far controllare il suo scooter. Dopo la riparazione, l’uomo aveva proposto al giovane di prendere un aperitivo insieme. Successivamente si sarebbe consumata la violenza. Il meccanico alla guida dell’auto, con il giovane a fianco, si è diretto verso alcune strade di montagna, nonostante il ragazzo dicesse di voler tornare a casa. (Continua a leggere dopo la foto)











Giunti in una zona isolata ha chiesto al giovane di carezzarlo tra le parti intime, poi lo ha riaccompagnato a casa, minacciandolo per evitare che denunciasse il tutto. Il 47enne meccanico, celibe e incensurato, è stato associato ai domiciliari.

Valentina Dallari finisce all’ospedale: grande spavento per l’ex tronista di UeD