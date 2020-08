Vanno in vacanza al mare e tornano positivi: in 30 finiscono in isolamento

Coronavirus, nuovi casi di positività continuano a emergere. Sono 183 i casi riscontrati in Veneto e tra questi anche quelli delle due ragazze che da poco hanno fatto ritorno da un viaggio in Croazia. Dopo i test sono risultate positive al tampone, scatta l’allarme anche nel gruppo di amici che erano partite con loro. Isolamento e attesa per i contatti a loro più vicini.

Le due ragazze di Padova non avrebbero immaginato che dopo quel viaggio in Croazia sarebbero risultate positive al virus. Entrambe giovanissime, di 18 anni, sono partite dall'Italia il 25 luglio in vista di una vacanza che le avrebbe attese in Croazia per circa una settimana. Un gruppo organizzato per festeggiare la maturità, poi al ritorno il duro colpo.















L'isola di Pag ha accolto le due neodiplomate e circa un centina di ragazzi, tutti veneti loro coetanei. Il rischio che la vacanza apparentemente innocua faccia scoppiare un focolaio è alto. Al loro ritorno, le due giovani hanno accusato i primi sintomi al virus, tra cui febbre alta e influenza. Rivoltosi al medico di famiglia si è ritenuto opportuno procedere con gli esami.















Il medico di famiglia ha informato anche le autorità sanitarie che hanno così avviato il test del tampone, da estendere all'intero gruppo di adolescenti. Le due giovani, infatti, sono risultate positive al virus così come quello di un'altra giovane al momento asintomatica. Non potevano che scattare i test e l'isolamento anche per i compagni di viaggio.









L’allarme anche da parte del governatore della regione, Luca Zaia: “Abbiamo riscontrato più casi da Spagna, Malta, Perù, dalla Croazia, da Corfù. Le vacanze sono un elemento di rischio: se si decide di andare all’estero occorre stare attenti”. Si rimane in attesa di aggiornamenti con la speranza che il focolaio riesca a estinguersi sul nascere.

