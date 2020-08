Trova la moglie con l’amante: uomo ucciso con una coltellata al petto

È morto l’uomo di 36 anni accoltellato nel tardo pomeriggio di oggi a Mozzate, nel Comasco. Si chiamava Lorenzo Borsani e abitava in paese: era stato trasportato all’ospedale di Varese in condizioni disperate. Il presunto omicida è stato fermato dai carabinieri in un paese vicino: è un uomo di 49 anni, anche lui residente a Mozzate. La tragica lite è avvenuta all’esterno della villetta in cui vive la moglie di Borsani, dalla quale si stava separando.

Da una prima ricostruzione, pare che Borsani avesse visto fuori dalla casa della moglie l'auto del 49enne. L'uomo con un coltello ha tagliato le gomme dell'auto. Il proprietario, che era nella casa della donna per fare delle riparazioni, se n'è accorto, è uscito ed ha affrontato Borsani. È nata una violentissima lite, al termine della quale Borsani è stato colpito da una coltellata al torace che si è rivelata fatale.















L'aggressione è avvenuta alle 18.30 in via Filippo Turati a Mozzate, dove la vittima è stramazzata a terra al termine di una discussione con un altro uomo. Il ferito è stato trasportato a Varese con l'elisoccorso del 118, in codice rosso, ma per lui le cure, seppure tempestive, sono state vane.























I carabinieri della Compagnia di Cantù e della stazione di Mozzate, coordinati dal sostituto procuratore di Como Antonio Nalesso, hanno fermato il presunto omicida in un paese vicino: è un uomo di 49 anni, anche lui residente a Mozzate. La tragica lite è avvenuta all'esterno della villetta in cui vive la moglie di Borsani, dalla quale si stava separando.



