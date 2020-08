È di origine dolosa l’incendio che mercoledì 5 agosto è divampato all’interno dell’Is Morus Realis, il resort a 4 stelle a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, in Sardegna, famoso per essere il set delle registrazioni di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia (in passato anche da Alessia Marcuzzi e Simona Ventura) in onda ogni estate su Canale 5.

Ieri sera la sala operativa 115 del comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha ricevuto la richiesta di soccorso per un rogo nell’albergo, che si trova nella frazione Santa Margherita di Pula. La squadra di intervento, giunta sul posto, ha evacuato le persone presenti nella struttura e spento le fiamme divampate all’interno nella sala congressi che ha interessato anche una veranda e un’auto della proprietà. Una persona, inoltre, è stata accompagnata, dall’ambulanza del servizio sanitario, in ospedale. (Continua a leggere dopo la foto)















A 24 ore dall’incendio i quotidiani sardi confermano che il rogo è di origine dolosa. Chi ha appiccato l’incendio, infatti, ha lasciato sul posto una lettera minatoria indirizzata ai titolari dell’albergo. Lettera, nella quale sono riportate minacce pesanti alla proprietà dell’hotel, che in queste ore è al vaglio dei carabinieri del comando di Cagliari, che indagano per risalire ai responsabili del rogo. (Continua a leggere dopo la foto)















Come riporta ‘La Nuova Sardegna’, nell’incendio è andato in fumo anche del materiale di Mediaset utilizzato e da utilizzare (a settembre andrà in onda un’altra edizione del reality show) per le riprese del programma. Proprio nella sala congressi, da dove è partito il rogo, erano conservate le attrezzature necessarie per la registrazione della trasmissione. Il resort è regolarmente aperte e anche gli ospiti fatti allontanare per precauzione durante la fase di spegnimento del rogo sono rientrati e stanno trascorrendo la loro vacanza senza alcun disagio. (Continua a leggere dopo la foto)









Ora saranno i carabinieri di Pula e della compagnia di Cagliari a occuparsi delle indagini partendo proprio dalla lettera minatoria ritrovata sul posto. La prossima edizione di Temptation Island affidata ad Alessia Marcuzzi inizierà il 9 settembre e avrà una formula molto simile a quella condotta da Bisciglia.

“Sono stata io a parlare”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la bomba arriva da Maria De Filippi