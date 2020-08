Digiuna per “purificarsi”, la madre trova morta nel suo letto la figlia 43enne

Prima una dieta ferrea, poi l’eliminazione di tutti gli alimenti, digiuno completo, compresa l’acqua. È finita malissimo per una donna di 43 anni a San Marzano di San Giuseppe, piccolo Comune in provincia di Taranto, trovata morta in casa dalla madre che era stata assente per alcuni giorni per seguire l’altra figlia.

Tutto era iniziato quando la donna aveva deciso di alimentarsi solo con frutta e verdura per “purificarsi”. Poi, senza consultare specialisti, ha pian piano eliminato tutto, perfino l’acqua, andando incontro ad un digiuno totale rivelatosi fatale. A trovarla morta nel suo letto la madre che si era assentata alcuni giorni. Le due si sentivano telefonicamente, ma a quanto pare ciò non è bastato per consentire alla donna di rendersi conto delle condizioni di salute della figlia (Continua dopo la foto)















È accaduto tutto nel novembre scorso. Le indagini per capire le cause del decesso sono state effettuate dai Carabinieri coordinati dal procuratore della Repubblica di Taranto Lucia Isceri. L’autopsia, disposta da quest’ultima, ha rivelato “una presenza significativa di acetone”, dovuta al lungo digiuno, come riportato dal Nuovo Quotidiano di Puglia. Il medico legale che ha condotto l’esame autoptico ha addebitato al digiuno la causa della morte. Non si conoscono le ragioni per cui la donna avesse scelto un metodo così radicale per dimagrire, forse alla base ci sarebbe una delusione d’amore (Continua dopo la foto)















Alla tragedia vissuta dalla madre si aggiunge la consapevolezza di questa tendenza autodistruttiva della figlia. Pare, infatti, che tra le due i litigi fossero frequenti proprio per questo motivo. Ai militari che cercavano di ricostruire gli eventi la signora ha spiegato che prima di allontanarsi aveva lasciato, come sempre faceva, del cibo già preparato per la figlia. Un accortezza che però non aveva migliorato la situazione, visto che spesso le pietanze non venivano toccate. Pochi giorni prima della disgrazia l’annuncio della 43enne di voler intraprendere un percorso di “purificazione”. (Continua dopo la foto)









Secondo le statistiche il numero di persone classificate come obese è triplicato negli ultimi due decenni ed i medici sono preoccupati perché a volte le diete possono provocare problemi sia fisici che psicologici che possono avere effetti gravi, perfino fatali, come in questo caso. Indipendentemente dal peso iniziale della persona l’unico modo per dimagrire senza avere problemi medici è quello seguire una dieta sana ed equilibrata, associando un’attività fisica costante, per poter ottenere risultati duraturi nel tempo. In ogni caso, mai aspettarsi risultati eclatanti in brevi periodi di tempo.

