Tremendo impatto in curva: incastrato tra le lamiere e il volo in elisoccorso. Un morto

Incidente spaventoso alle 15 di martedì 4 agosto, sulla strada provinciale 235 nei pressi della frazione Tormo. Nel territorio di Crespiatica sono intervenute più squadre del comando di Lodi a causa di uno schianto frontale tra un’auto e un mezzo pesante. I soccorritori si sono immediatamente messi all’opera per estrarre una persona rimasta incastrata nel groviglio di lamiere dell’automobile. Lo stato del guidatore della macchina versava da subito in condizioni gravissime. L’uomo, rinvenuto dai soccorritori in arresto cardiocircolatorio, è stato subito affidato alle cure dei paramedici intervenuti da Crema, da Rivolta d’Adda, e trasportato con l’eliambulanza di Milano. (Continua dopo le foto)





























La strada provinciale 235 è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso nonché l’atterraggio dell’eliambulanza. Il guidatore dell’auto, è stato trasportato a Crema in condizioni gravissime, con rianimazione in corso, l’uomo è in seguito deceduto a causa delle lesioni riportate nello schianto. L’identità della vittima non è stata resa nota, l’uomo è un cittadino piemontese di 65 anni che viaggiava da solo all’interno della sua vettura. Il camionista coinvolto nell’incidente è un uomo di 31 anni. Il 31enne ha riportato varie fratture ma non risulta fortunatamente in pericolo di vita, trasportato in elicottero all’ospedale di Cremona. La Polizia Stradale di Lodi sta accertando la dinamica del sinistro. Lo scontro avvenuto nel pomeriggio di martedì 4 agosto lungo la Serenissima, nel comune lodigiano di Crespiatica, ha visto coinvolti un’automobile e un camion. La macchina una Toyota Rav4 guidata da un uomo di 65 anni, residente a Vercelli. (Continua dopo le foto)









In pochissimo tempo, minuti, sono giunte sul luogo le ambulanze da Crema e Rivolta d’Adda, l’automedica, i Pompieri di Lodi e l’eliambulanza da Milano. I Vigili del Fuoco hanno lavorato lungamente per estrarre l’automobilista dalle lamiere ritorte per affidarlo alle mani dei sanitari. Immediatamente dopo aver stabilizzato le sue condizioni è stato dato il via al trasferito in ambulanza all’ospedale Maggiore di Crema, in codice rosso. L’uomo è deceduto nel tragitto a causa delle lesioni riportate nello schianto. Il camionista, un uomo di 31 anni, è stato invece condotto per mezzo dell’eliambulanza all’ospedale di Cremona, in codice giallo. Si tenta di ricostruire la dinamica dell’incidente non ancora chiarita, le indagini sono a carico della Polizia Stradale di Lodi.

